Ragusa | nuovi orari al settore Tributi | ecco quali

A Ragusa "Cartagine - nuovi scavi archeologici" : Domani, 28 novembre alle 17,30, a Ragusa un incontro al Centro Servizi Culturali per la trattazione dei nuovi scavi archeologici a Cartagine.

Nuovi vertici per Federmoda Italia Ragusa : Nuovi vertici per Federmoda Italia Ragusa , sindacato di categoria. Presidente del direttivo Daniele Russino, vice Silvia Noè e Giovanni Cassarino.

Istanza nuovi soggetti disabili : Asp di Ragusa pubblica avviso : pubblicato sul sito dell'Asp di Ragusa l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste per i nuovi soggetti disabili gravissimi