Raffaello Tonon e Luca Onestini Nessuno come loro nella casa in questa edizione | Grande

Raffaello Tonon : "Ho pensato al suicidio. Pensavo la mia vita fosse sotto un cono d'ombra. Ma dalla depressione si esce" : "Non l'ho mai tentato, ma ho pensato al suicidio. Avevo attrazione per il vuoto della finestra, Pensavo che la mia vita fosse tutta sotto un cono d'ombra, sotto un cono dell'oscurità umana". Raffaello Tonon, ospite del programma Vieni da me, ha ricordato un periodo buio della sua vita. L'opinionista, nel salotto di Caterina Balivo, ha voluto lanciare un messaggio di speranza a chi, come lui in passato, stesse lottando contro la ...

Raffaello Tonon/ 'A mia madre devo tutto - a mio padre i soldi' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : Raffaello Tonon, a Vieni da me, racconta i dettagli del rapporto con i genitori e rivolge un appello a chi soffre di depressione , Vieni da me, .

Raffaello Tonon a Rivelo : "Ho pensato al suicidio. Luca Onestini è stato il mio riscatto" : Nel corso della seconda puntata di Rivelo, il programma di interviste di Real Time in seconda serata condotto dall'ex talent di Amici, la ballerina Lorella Boccia, è andata in onda un'intervista a Raffaello Tonon, opinionista esploso al Maurizio Costanzo Show e vincitore di un'edizione de La Fattoria.Tonon ha dato buca a una ricorrenza importante, per poi raccontare un suo fallimento: Ho preferito lavorare perché non ritenevo importante ...

Raffaello Tonon si commuove a Rivelo : “Luca Onestini è mio fratello” : Intervista Rivelo a Raffaello Tonon: si commuove parlando di Luca Onestini Raffaello Tonon è stato l’ultimo ospite di Rivelo. Lorella Boccia è riuscita, con delle domande precise, ad avere delle importanti confessioni da lui. Ha parlato del perché non ha partecipato al matrimonio di Daniele Bossari, di Luca Onestini (il suo inseparabile amico) e del […] L'articolo Raffaello Tonon si commuove a Rivelo: “Luca Onestini è mio ...

Pechino Express 2019 : nel cast Eva Henger e Raffaello Tonon? : Eva Henger e Raffaello Tonon approdano a Pechino Express 8? Ieri sera è andata in onda su Rai Due l’ultima puntata di questa edizione di Pechino Express. E a trionfare, a dispetto di ogni pronostico, è stata la coppia delle Signore della Tv composta da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Le due donne hanno infatti battuto sul fotofinish la coppia degli Scoppiati, che non hanno potuto far altro che congratularsi con loro. Una vittoria ...