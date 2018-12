Raffaele morto a 17 anni per un malore in classe | il padre | “Non deve succedere ad altri”

Colle Santa Lucia. Raffaele Arcangelo Agostini morto in località Masarè di Alleghe : Sinistro mortale lungo la regionale 203 Agordina in località Masarè di Alleghe . Il conducente di una Touran Volkswagen è morto

Morto d’infarto l’ex eurodeputato Raffaele Baldassarre : aveva 62 anni : È Morto stroncato da un infarto, all'età di 62 anni , l'ex eurodeputato di Forza Italia, Raffaele Baldassarre . Baldassarre è stato prima consigliere regionale in Puglia per due mandati e poi è stato eletto al Parlamento europeo dove ha ricoperto il ruolo di capo della delegazione del partito guidato da Silvio Berlusconi.Continua a leggere

Raffaele Perinelli - il calciatore morto figlio di un camorrista ucciso in un agguato. 'Ma lui aveva scelto un'altra strada' : Raffaele Perinelli, il ragazzo ucci so con una con una coltellata la scorsa notte a Napoli era figlio di un camorrista . Suo padre, Giuseppe Perinelli, è stato ucciso in un agguato nel 2003. Raffaele ...