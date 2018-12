Quota 100 | requisiti da 2 anni Ma Salvini | Non cambia nulla

Pensioni - via un lavoratore su 2 : Quota 100 risparmia due miliardi : Come accaduto già in anni precedenti, una parte di questa somma la dovrà trovare il ministero dell'Economia ampliando i tagli semi-automatici ai ministeri ed introducendo eventualmente aumenti mirati ...

Pensioni e Ldb 2019 - su Quota 100 e welfare di cittadinanza mancano ancora gli emendamenti : Le ultime novità ad oggi 3 dicembre 2018 sulle Pensioni anticipate e sul reddito di cittadinanza vedono arrivare nuovi aggiornamenti dalla discussione parlamentare ed in particolare dagli emendamenti presentati dal Governo. Purtroppo al momento non vi sono riferimenti diretti alle due misure, ma solo indiretti (attraverso il potenziamento delle assunzioni nei centri per l'impiego). Secondo quanto affermato dalla maggioranza, la tematica verrà ...

Pensioni scuola ultime notizie : effetto Quota 100 rinviato al 2020 per 20mila docenti : Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dedicato la prima pagina del numero odierno di lunedì 3 dicembre, alla scuola ed in particolare alle Pensioni con Quota 100 per il personale scolastico. Non ci sarà il grande esodo dalla scuola, scrive il giornale economico, visto che le finestre di uscita Pensionistica del pubblico impiego porterà i dipendenti statali ad uscire a settembre 2019: l’impatto sul comparto scuola sarà limitato, in ...

Manovra - si tratta su deficit al 2% Slittano reddito e Quota 100 : Nel governo si tratta sul deficit al 2%. Niente anche su 'quota 100' e reddito che saranno in provvedimenti separati. Ci sono invece il raddoppio dal 20 al 40% del taglio dell'Imu sui capannoni e più fondi per ridurre le liste d'attesa nella sanità Segui su affaritaliani.it

La Manovra alla prova degli emendamenti. Pensioni d'oro - reddito e Quota 100 - c'è da aspettare : Assunzioni - Arrivano venti nuovi dirigenti al Ministero dell'economia per la programmazione di investimenti; venti assunzioni, tra avvocati e procuratori, per l'Avvocatura dello Stato; 57 nuove ...

Manovra - i primi emendamenti : mancano reddito e Quota 100 : Niente reddito di cittadinanza e quota 100 e nemmeno il superamento della legge Fornero tra gli emendamenti alla Manovra presentati alla commissione di Bilancio alla Camera. Il governo giallo verde ha ...

Manovra - obiettivo 2% : cambiano pensioni - Quota 100 e reddito cittadinanza? : Ora bisognerà vedere come proprio le misure volute, e difese, da Lega-M5s potrebbero essere riviste al ribasso per poter scendere dall'annunciato 2,4% del rapporto deficit-Pil come chiesto da ...

Manovra - reddito e Quota 100 al Senato : 13.10 Manovra, reddito e quota 100al Senato I pilastri della Manovra reddito di cittadinanza e 'quota 100' saranno affrontati nel corso dell'iter della Manovra al Senato. Lo conferma il presidente della commissione Bilancio della Camera Borghi, dopo le indiscrezioni su un rinvio delle norme più delicate. "A questo punto se ne parla all'arrivo della Manovra in Senato perché alla Camera i termini sono scaduti", afferma al Gr1 Rai. Tra gli ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza - tutto rinviato : I provvedimenti simbolo del governo legastellato saranno affrontati solo nel passaggio della manovra al Senato. M5s: "Non...

Il governo cambia la manovra con 54 emendamenti (e per ora non c’è Quota 100 pensioni) : Sono 54 gli emendamenti presentati dal governo alla legge di bilancio: oggi pomeriggio riprendono i lavori in Commissione, con l'obiettivo di chiudere l'esame preliminare per la giornata di mercoledì. Rinviata la presentazione del pacchetto pensioni: se ne occuperà il Senato. Stasera vertice fra Di Maio e Salvini per fare il punto della situazione e studiare la possibilità di variare i saldi finali.Continua a leggere