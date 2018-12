Quando al Var mettiamo Don Abbondio

Milan - Borini : 'Quando entro ribaltiamo la partita. Sul rigore dato col VAR...' : L'attaccante del Milan Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Parma: 'Speriamo non sia un caso che quando entro ribaltiamo la partita. Il risultato è dalla nostra parte. Io ho portato energia alla squadra che sembrava, dopo aver subito ...

Uomini e Donne - Jack Varone e la rivelazione clamorosa su Raffaella Mennoia : 'Quando stavamo insieme...' : Oggi lo si vede sempre al fianco di Gianni Sperti in veste di opinionista, ma Jack Varone a Uomini e Donne di Maria De Filippi è stato prima corteggiatore e poi tronista. Era il 2007 quando ...

MASSIMO CIAVARRO/ L'ultimo e straziante incontro con suo padre : 'Si ammalò Quando ero piccolo' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : MASSIMO CIAVARRO confessa nello studio di Vieni da me, di aver sofferto tantissimo per la fine del matrimonio con Eleonora Giorgi, arrivata dopo 12 anni.

Se Matteo Salvini esulta Quando una nave non può salvare vite umane : Oggi Matteo Salvini festeggia il sequestro della nave Acquarius di Medici Senza Frontiere da parte del procuratore Carmelo Zuccaro. Si tratta della nuova inchiesta di un Procuratore della Repubblica che in due anni di indagini non ha trovato mezza prova contro le ONG che salvano vite in mare. Eppure ce l'ha messa proprio tutta.Continua a leggere

Gessica Notaro sfregiata con l'acido - Tavares condannato a 15 anni. Sarà espluso dopo il carcere : «Ma Quando esce starò attenta» : Edson Tavares dopo la condanna Sarà espluso, ma Gessica Notaro dice che «quando esce starò attenta». Oltre alla condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni, i giudici della Corte...

Gessica Notaro sfregiata con l'acido - Tavares sarà espluso dopo il carcere : «Ma Quando esce starò attenta» : Edson Tavares dopo la condanna sarà espluso, ma Gessica Notaro dice che «quando esce starò attenta». Oltre alla condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni, i giudici della Corte...

Napoli - terminato il calvario di Meret : ecco Quando il portiere azzurro potrebbe tornare in campo : Il portiere del Napoli potrebbe rientrare in occasione del match contro l’Atalanta, andando in panchina già con il Chievo Nessuna presenza in stagione, conseguenza dell’infortunio riportato nel corso del ritiro di Dimaro. Per Alex Meret il calvario sembra essere terminato, il portiere azzurro infatti potrebbe già tornare a disposizione di Carlo Ancelotti dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Chievo al San Paolo. La ...

Prescrizione - Anm : “Bene vararla dopo la riforma penale”. Davigo : “Così gli effetti Quando sarò morto”. Penalisti in sciopero : L’Associazione nazionale magistrati promuove l’esecutivo: “Lo abbiamo sempre detto che la modifica della Prescrizione si deve fare insieme a una riforma più ampia e complessiva del processo penale e lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni”.Piercamillo Davigo spiega come funzionerà la nuova legge con una battuta: “Vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui all’eternità”. L’Unione delle ...

Life Sentence - Quando salvarsi è una condanna : Life Sentence Arriva su Infinity la nuova serie targata CBS, Life Sentence (2018), con protagonista Lucy Hale, già nota ai più giovani per l’interpretazione di Aria Marie Montgomery nella fortunata serie Pretty Little Liars. La serie, prodotta e ideata da Erin Cardillo e Richard Keith, comprende nel cast Elliot Knight, Dylan Walsh, Gillian Vigman, Jayson Blair, Brooke Lyons e Carlos Pena Vega. quando Stella Abbott riceve una diagnosi di cancro ...

Black Friday 2018 : Quando è e dove trovare gli sconti migliori : Novembre si sta trasformando in una sorta di mese dedicato alle offerte e agli sconti. Il dilagare del Black Friday sta spingendo negozi e catene di e-commerce a estendere sempre di più il periodo dedicato alle promozioni eccezionali subito prima della corsa ai regali di Natale. Per chi non lo sapesse, il giorno dopo il Ringraziamento, negli Stati Uniti, è tradizione per le grandi catene commerciali organizzare una giornata di forti sconti per ...

Leicester - Vardy abbandona il campo e corre... in bagno! Quando agli sportivi scappa : LE FOTO : L'attaccante delle Foxes è solo l'ultimo giocatore che è letteralmente dovuto correre in bagno nel bel mezzo di una partita. Come lui e prima di lui rugbisti, tennisti e maratoneti. Anche se non tutti ...

Boxe - Canelo Alvarez : “Voglio la rivincita contro Mayweather - Quando mi ha battuto ero giovane” : Attraverso il sito iberico marca.com Canelo Alvarez ha chiesto la rivincita a Floyd Mayweather nel caso in cui quest’ultimo dovesse scegliere di tornare a combattere sul ring. Sono passati ormai quasi cinque anni da quel 14 dicembre 2013, quando subì la prima ed unica sconfitta, allora nella categoria dei pesi medi. Infatti Canelo ha affermato che l’esito di quella sfida è stata decisa soltanto dall’abitudine a calcare certi ...

BRINDISI.BBC : Quando molti anni fa - con la spinta di vari movimenti e associazioni - decidemmo di dare vita a Brindisi Bene Comune - avevamo ... : Siamo sicuri, che proprio come è accaduto nella nostra città, adesso in ogni paese della provincia possiamo condividere parole nuove, buona politica e tutti insieme provare a cambiare pagina per ...

Spread - Alberto Quadrio Curzio : 'La soglia a 400 non è esatta - Quando può arrivare la tempesta perfetta' : Lo Spread a 400 allarma un po' tutti, ma il governo gialloverde sembra sentirsi sicuro fin quando il Paese non supera quella soglia. Non la pensa così l'economista Alberto Quadrio Curzio : 'Per ...