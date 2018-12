Puritalia - A Ginevra la Berlinetta ibrida

quattroruote

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Laha ufficializzato il nome della nuova sportiva che porterà al debutto in anteprima mondiale al Salone didel prossimo anno. Il secondo modello del costruttore italiano prenderà il nome die sfrutterà un sistema propulsivo ibrido ad alte prestazioni.Elettrificata. Come annunciato nel 2014 in occasione della presentazione della 427, la prima sportiva del costruttore partenopeo ispirata alle roadster americane degli anni sessanta, il secondo modello dellasarà ibrido. Inizialmente chiamata GTQ, la sportiva elettrificata prevedeva un'impostazione con motore posteriore centrale, trazione integrale e dettagli stilistici derivati dalla roadster. Come si può già intuire dal primo teaser, le proporzioni sono quelle di una coupé sportiva con motore anteriore con richiami stilistici alla 427 piuttosto marcati, soprattutto nella zona frontale dove verrà ...