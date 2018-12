Pronostico Rayo Vallecano vs Leganes, Copa del Rey 4-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Rayo Vallecano-Eibar 30 Novembre: 14ª Giornata di Liga Spagnola - bottadiculoit : Pronostico Rayo Vallecano-Eibar 30 Novembre: 14ª Giornata di Liga Spagnola -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)del Rey, ritorno sedicesimi di finale,di, martedì 4 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., martedì 4 dicembre. Al Campo de Fútbol de Vallecas si gioca la gara di ritorno dei sedicesimi di finale delladel Rey tra due formazioni che occupano le ultime posizioni delle Primera Division. Nella gara d’andatafinì 2-2.della partita.Come arrivano?Alpuò bastare anche un pareggio per 1-1 per passare il turno, mentre ilha bisogno di vincere o pareggiare almeno 3-3. Il 2-2 dell’andata è sicuramente un risultato favorevole per i ragazzi di Michel. Ilè penultimo nella Liga con dieci punti, ma venerdì sera, nell’anticipo della quattordicesima giornata, ha piegato l’Eibar con un ...