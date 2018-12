Promozioni auto dicembre 2018 | le migliori offerte

gqitalia

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Come ogni mese tutte le casemobilistiche definiscono diverseper i loro modelli più diffusi o per altri che hanno bisogno di una “spinta”. Tra tutte ledel mese diabbiamo selezionato le dieci più convenienti.Abarth 124 Spider (-23%)la Abarth 124 Spider è scontata da 36.000 a 27.500 euro. Si può acquistare con una rata da 249 euro al mese con un anticipo di 5.590 euro. Inoltre gli optional sono a metà prezzo sulle vetture in pronta consegna.Alfa Romeo Giulietta B-Tech 1.6 MJT (-24%)la Alfa Romeo Giulietta B-Tech scende da 29.000 a 21.950 euro. Solo le vetture in pronta consegna si possono acquistare con Anticipo Zero e 60 rate da 356€ al mese! Diesel o Benzina allo stesso prezzo.Citroën C3 PureTech 83 CV (-23%)Citroën C3 PureTech 82cv costa 11.400 euro anziché 14.700. L’allestimento oggetto ...