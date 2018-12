Processo Amadeo Matacena | cambia la contestazione per Claudio Scajola e Marcello

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Un’associazione segreta, collegata alla ‘ndrangheta, agevolata dall’ex ministro dell’Interno, oggi sindaco di Imperia. Il“Breakfast” doveva essere alle battute finali e oggi era prevista la deposizione diDell’Utri. Dopo una serie infinita di rinvii per motivi di salute e per problemi tecnici relativi alle videoconferenze, l’ex senatore e fondatore di Forza Italia ha inviato una lettera al Tribunale di Reggio Calabria comunicando che intende avvalersi della facoltà di non rispondere.Il perché lo si è compreso cinque minuti dopo quando, in aula bunker, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo ha chiesto la modifica del capo di imputazione nei confronti die di Chiara Rizzo, la moglie dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeoancora latitante a Dubai. Entrambi, imputati, per aver favorito la latitanza di...