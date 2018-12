Problema per gli scienziati | un fenomeno sconosciuto ostacola i loro esperimenti

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Nessun Problema per l’Orizzonte Catania : sesta giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Vincono tutte le prime quattro della graduatoria: l’Orizzonte Catania non ha Nessun problema a battere l’F&D H2O, non si fermano all’inseguimento Plebiscito Padova, SIS Roma e Rapallo. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. sesta giornata Ecogruppo Torre del Grifo Village-Plebiscito Padova 4-17 CSS Verona-SIS Roma ...

Dl Sicurezza - Gino Strada : “Un Problema è che ci sono persone grette al governo. L’altro è che la sinistra è sparita” : “Uno dei problemi è che in posizioni di potere, al governo, ci sono persone con mentalità gretta. L’altro è che la sinistra è sparita, si è volatilizzata”. Così Gino Strada, a Poggioreale, al Festival dei diritti umani. “Il decreto Sicurezza ha forme di razzismo e fascismo, purtroppo porterà tanta sofferenza a molte persone”. L'articolo Dl Sicurezza, Gino Strada: “Un problema è che ci sono persone grette al ...

Milano - cani intossicati per droga al parco. Ciacci (Polizia locale) : “Problema esiste - presidiamo per arginare lo spaccio” : “Il problema esiste, anche se è meno allarmante di quanto si possa pensare. Solitamente sono i cani addestrati a fiutare hashish e sostanze proibite”. Lo ha detto il comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci, rispondendo a una domanda sul caso dei cani intossicati nei parchi milanesi dopo aver ingerito droga. “I cani non sono attratti dalle sostane stupefacenti, comunque è un parco che pattugliamo di frequento ...

Paolo Ferrero e “Marx oltre i luoghi comuni” : “Un libro per capire il Problema non sono i poveri - ma quelli ben vestiti” : “Di Marx, oggi, c’è molto bisogno”. Parola di Paolo Ferrero, già ministro della Solidarietà sociale nel secondo governo Prodi, segretario nazionale di Rifondazione comunista e oggi autore, insieme a Bruno Morandi, del libro ‘Marx oltre i luoghi comuni‘ (edito da Derive Approdi). Nel duecentesimo anniversario della nascita del filosofo di Treviri, “questo capitalismo ha prodotto enorme ricchezza, usata ...

Angela Merkel salta l’apertura del summit del G20 - “grave Problema” durante il volo verso l’Argentina : La cancelliera tedesca Angela Merkel non sarà presente all’apertura dei lavori del G20 di Buenos Aires: sono sorti dei problemi tecnici durante il volo verso l’Argentina, che hanno costretto l’Airbus governativo Konrad Adenauer a rientrare in Germania dopo un’ora dal decollo. Der Spiegel riporta che si è trattato di problemi gravi: l’intero sistema di comunicazione avrebbe smesso di funzionare mentre l’aereo ...

Asilo : apertura centro per richiedenti Problematici a Les Verrières : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MotoGP – Test Jerez - che guaio per Valentino Rossi! Il ‘Dottore’ si ferma : Problema tecnico - esclusa una possibile caduta : Problemi per Valentino Rossi nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ costretto a fermarsi per un guasto tecnico sulla sua M1 Dopo aver concluso il Mondiale al terzo posto, dietro gli inarrivabili Marquez e Dovizioso, Valentino Rossi è alle prese con gli ultimi Test di stagione sul circuito di Jerez. La Yamaha sta lavorando sulla configurazione del nuovo motore in vista delle stagione 2019, al fine di ridurre il gap con le scuderie ...

Iperplasia prostatica benigna : un Problema per metà degli over 50 - summit di esperti sulle più innovative tecniche laser : La prostata aumenta di dimensioni, comprime l’uretra e ostacola la fuoriuscita dell’urina: è l’Iperplasia prostatica benigna, conosciuta anche come adenoma prostatico, patologia tra le più diffuse negli uomini, seconda solo all’ipertensione arteriosa. La sua prevalenza nella popolazione maschile è del 50% per la fascia 51-60 anni, e del 90% per quella 81-90. Quando diventa sintomatica (in circa la metà dei casi), compromette la ...

Per Slavoj Žižek il Problema non è Trump - ma cambiare la sinistra : Il filosofo sloveno invita le forze progressiste a contestare il capitalismo e a non difendere solo delle “libertà vuote”. L’intervista del Guardian. Leggi

Infortunio Alex Sandro - il terzino della Juventus out per un Problema muscolare : Infortunio Alex Sandro – Nella gara dell’Allianz Arena c’è una cosa che è saltata agli occhi dei tifosi bianconeri e degli appassionati di fantacalcio: la sostituzione di Alex Sandro con Cuadrado nell’intervallo. A chiarire le motivazioni del cambio ci ha pensato Massimiliano Allegri nel postpartita ai microfoni di Sky Sport: “Alex Sandro ha accusato un fastidio muscolare al flessore e quindi si è fermato a ...

Infortunio El Shaarawy - l’attaccante della Roma lascia il campo per un Problema muscolare : Infortunio El Shaarawy – L’attaccante della Roma ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Al 18′, infatti, è scivolato a centro area senza riuscire a sfruttare un assist invitante di Under: il faraone è rimasto a terra, chiedendo anche l’intervento dello staff medico. Il numero 92 ha voluto comunque provare a rimanere in campo, ma subito dopo un fallo subito da Modric (al 22′) ha alzato ...

Missionario ucciso dagli indigeni : ora il Problema è il recupero del corpo. La polizia ci prova - gli esperti : “Desistete” : Durante lo tsunami del 2004, un membro della tribù fu fotografato mentre lanciava frecce contro un elicottero. L’immagine fece il giro del mondo. In questi giorni altre foto sono diventate virali sui social: quelle scattate, sempre a debita distanza da North Sentinel Island, nell’arcipelago indiano delle Andamane, agli indigenti che il 17 novembre hanno ucciso il Missionario statunitense John Allen Chau che voleva convertirli al cristianesimo. ...

Roma - Problema muscolare per Dzeko : in dubbio la presenza contro il Real Madrid : Edin Dzeko si ferma in allenamento a 24 ore dalla partita di Champions contro il Real Madrid. Il bosniaco della Roma è sceso regolarmente in campo durante la seduta di oggi, ha partecipato alla prima ...

Infortunio Boateng - il calciatore del Sassuolo lascia il campo per un Problema fisico : Infortunio Boateng – Nel lunch match tra Parma e Sassuolo le brutte notizie per i neroverdi non arrivano solo dal risultato. Infatti, Kevin Prince Boateng è stato costretto a chiedere il cambio al 60′ per un problema fisico. Il ghanese ha subito un contrasto con Gagliolo e ha accusato un Infortunio alla caviglia che gli ha impedito di correre normalmente. Boateng ha provato a resistere, ma a un certo punto ha preferito lasciare ...