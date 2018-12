Privatizzazioni | obiettivo sbagliato e suicida per la società

libertaegiustizia

: RT @EMorpurgo: Nella lettera alla UE il Governo indica #privatizzazioni pari a 1%del PIL. Cifra enorme, pari al 30% della dimensione media… - GabriellaSaba1 : RT @EMorpurgo: Nella lettera alla UE il Governo indica #privatizzazioni pari a 1%del PIL. Cifra enorme, pari al 30% della dimensione media… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il patrimonio immobiliare pubblico è la risorsa strategica per mettere in atto qualunque politica sociale: e cioè per attuare la prima parte della Costituzione ponendo rimedio a diseguaglianze e ...