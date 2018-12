Primo lunedì senza The Walking Dead 9 | cosa ha funzionato e cosa no nella prima parte di

optimaitalia

(Di lunedì 3 dicembre 2018)IlThe9 sta per prendere forma. Tra poco, quando i fan italiani della serie AMC metteranno la tv su Fox di Sky scopriranno che Daryl, il suo Cane e i suoi compagni non ci saranno. Nessuna lotta, niente corse contro il tempo o zombie da seminare, tutto sarà messo a tacere da una lunga pausa che terrà The9 lontano dai fan fino al prossimo 10 febbraio. La rinascita dello spettacolo è passata per la prigionia di Negan e la morte (almeno per i compagni) di Rick Grimes ed un salto temporale di sei anni, manon hadella stagione? Niente, ne siamo certi.Purtroppo la serie paga lo scotto di due anni di "no sense" che hanno allontanato anche i fedelissimi segnando, di settimana in settimana, un calo di ascolti che non si è fermato nemmeno con questi ottimi episodi della nona stagione. Solo con l'uscita di ...