Presepe nelle scuole | sono ben 546 gli istituti veneti che hanno risposto al bando

Bagnasco : «Il Presepe non può mancare nelle nostre case» : Infine, ha ricordato che 'nei giorni natalizi, il mondo in qualche modo si 'ferma', ed esprime in mille modi la gioia del Natale , spesso senza sapere il perché' ma ai cristiani 'è dato di saperlo' ...

Crocifisso e Presepe nelle scuole - ok dal ministro Bussetti/ 'Simbolo della nostra storia e cultura' - IlSussidiario.net : Crocifisso e presepe nelle scuole, ok dal ministro dell'istruzione Marco Bussetti: 'Simbolo della nostra storia e della nostra cultura'.

Il presidente leghista di Trento : "Crocifisso e Presepe obbligatorio nelle scuole" : presepe e crocifisso in tutte le scuole del Trentino. Ad annunciarlo, nell'aula del Consiglio Provinciale, è stato lo stesso presidente della giunta, Maurizio Fugatti . Secondo il governatore leghista,...