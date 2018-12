Premier League | il Southampton di Gabbiadini esonera il tecnico Hughes

Probabili Formazioni Watford vs Manchester City - Premier League 04-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 21.00: Negli Hornets assente Capoue per squalifica; nei Cityzens dovrebbe tornare Gabriel Jesus titolareIl turno infrasettimanale valido per la 15^giornata della Premier League vede il match di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Manchester City, capolista.Come arrivano Watford e Manchester?Gli Hornets non vivono un periodo brillante in Premier ...

Premier League - Liverpool-Everton 1-0 : Origi la decide al 96' : Il derby del Merseyside non delude e regala emozioni nel finale di gara. Ad Anfield, il Liverpool porta a casa la partita grazie ad una rete al 96'. Gli uomini di Klopp dominano per gran parte del ...

Premier League : Sarri batte Ranieri ed è terzo. Poker Arsenal contro il Tottenham. Derby al Liverpool al 96' : Va al Chelsea di Sarri il Derby italiano contro il Fulham di Ranieri. Nel lunch match di Premier League i Blues hanno battuto 2-0 i Cottagers prendendosi il terzo posto in classifica con le reti di ...

Premier League - che spettacolo tra Arsenal e Tottenham : i Gunners vincono 4-2 - Torreira sontuoso : L’ex Sampdoria Torreira è stato tra i migliori in campo nel derby tra Arsenal e Tottenham giocatosi questo pomeriggio Grande prova dell’Arsenal che in casa si impone 4-2 sul Tottenham e agguanta gli Spurs, reduci dal successo sull’Inter in Champions, al quarto posto in Premier League. Padroni di casa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Aubameyang, poi le reti del Tottenham con Dier al 30′ e Kane al ...

Premier League - Sarri vince il derby tutto italiano con Ranieri : Fulham battuto 2-0 dal Chelsea : Gli uomini di Maurizio Sarri stendono quelli di Ranieri grazie ad un gol per tempo, realizzati da Pedro e Loftus-Cheek Il Chelsea si impone 2-0 sul Fulham in Premier League in un derby tra allenatori italiani. La squadra di Sarri supera quella di Ranieri a Stamford Bridge grazie ai gol dello spagnolo Pedro al 4′ del primo tempo e dell’inglese Ruben Loftus-Cheek al 37′ del secondo tempo. Grazie al trionfo di oggi, i ...

Calendario Premier League oggi - gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : oggi (domenica 2 dicembre) si giocheranno tre partite valide per la quattordicesima giornata della Premier League. Si parte alle 13.00 con Chelsea-Fulham che vedrà la sfida tutta italiana tra i tecnici Maurizio Sarri e Claudio Ranieri. I Blues cercheranno di tornare subito al successo dopo la prima sconfitta in campionato arrivata contro il Tottenham, dall’altra parte i Cottagers, dopo aver battuto il Southampton sono pronti all’impresa per ...

Premier League : tris sul Bournemouth e il City allunga in vetta : TORINO - Pep Guardiola cala il tris sul Bournemouth e allunga in vetta. Sono bfatti 5 ora i punti di vantaggio del suo Manchester City sul Liverpool , atteso dal derby contro l' Everton ad Anfield , ...

