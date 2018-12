: Posticipo serie A, Atalanta-Napoli 1-2 - NotizieIN : Posticipo serie A, Atalanta-Napoli 1-2 - TelevideoRai101 : Posticipo serie A, Atalanta-Napoli 1-2 - CittadiSalerno : Il posticipo di serie A sorride ad Ancelotti -

Ilsi riporta a -8 dalla Juve. Pronti-via e partenopei in vantaggio:al 2' Insigne crossa per Fabian Ruiz che si fa trovare pronto sul secondo palo. Lo stesso spagnolo manca il raddoppio solo davanti a Berisha. Insigne non è fortunato col pallonetto sull'uscita del portiere. Orobici determinati nella ripresa. Albiol salva sulla stoccata di Freuler. Al 56' Zapata gira in rete un' azione insistita. Dopo il pari la gara scorre sul filo dell'equilibrio. Finché (85') il neoentrato Milik trova il colpo-partita con una spettacolare girata.(Di lunedì 3 dicembre 2018)