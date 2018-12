Ponte Morandi | Toninelli | “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi | o al massimo

Ponte Morandi : si lavora sui tempi di demolizione : Il sindaco Bucci preme per inizare il 15 dicembre ma prima la Procura deve garantire la conservazione delle prove -

Il Fiat 500 Club Italia per i commercianti e le famiglie del Ponte Morandi : Sabato 8 dicembre il Fiat 500 Club Italia ha organizzato un raduno di solidarietà a Genova a favore degli sfollati del Ponte Morandi . L'invito è giunto dal CIV, Centro Integrato di Via, che da molti ...

Ponte Morandi. Slitta la perizia dei consulenti del gip e quindi l’incidente probatorio : È scontro tra il commissario Bucci e i magistrati che indagano sul crollo del Ponte Morandi. Il sindaco preme per iniziare a demolire ciò che resta del viadotto il 15 dicembre. Il Tribunale vuole aspettare la relazione dei tre periti incaricati dal gip Angela Nutini. Il dissequestro dipende dalla demolizione L’edizione nazionale di Repubblica racconta che è pressante, da parte del Comune, la richiesta alla Procura di autorizzare il dissequestro ...

Crollo Ponte Morandi - saranno interrogati Graziano Delrio e Antonio Di Pietro : La Procura di Genova sentirà Antonio Di Pietro e Graziano Delrio nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi. I due ex ministri dei Trasporti saranno sentiti rispettivamente il 21 dicembre e il 19 dicembre, dopo che gli inquirenti avranno completato gli interrogatori già programmati.Continua a leggere

Ponte Morandi. La Procura chiama a testimoniare gli ex ministri Delrio e Di Pietro : Dopo aver sentito un centinaio di testimoni e interrogato quasi tutti gli indagati per il crollo del Ponte Morandi, la Procura di Genova alza il tiro al livello politico chiamando a testimoniare, come persone informate dei fatti, due ex ministri delle Infrastrutture: Graziano Delrio, predecessore di Danilo Toninelli alla guida del Ministero e Antonio Di Pietro, ministro dal 2006 al 2008 del governo che siglò la convezione con Autostrade. Sono i ...

Genova - torna la maratona : 43 km per ricordare vittime Ponte Morandi - : Dopo 14 anni nel capoluogo ligure riparte la Genova City Marathon, con un traguardo simbolico all'altezza del viadotto crollato lo scorso 14 agosto. Il percorso passa anche da Boccadasse, il borgo di ...

[L'analisi] L'alleanza tra i governatori del Nord per non bloccare le grandi opere. E realizzare il Ponte Morandi : Pelizzaro, nonostante sia giovanissimo, è uno dei maggiori esperti al mondo in materia e a Genova ha portato un intervento dal titolo "Resilienza e Pianificazione territoriale, trasformare rischi in ...

Ponte Morandi : arriva l'ok per indennizzo inquilini 'zona rossa' : La settimana prossima verrà svelata la ditta vincente per costruire il nuovo viadotto sul Polcevera. I video sui progetti più affascinanti -

Ponte Morandi. Ancora silenzi davanti ai pm. A fare scena muta - stavolta - un dirigente del Mit : Un copione ormai noto: anche il dirigente del Mit Mauro Coletta, indagato per il crollo del Morandi, convocato ieri davanti al pm Massimo Terrile per essere interrogato, ha fatto scena muta. Parlerà dopo l’incidente probatorio L’ex direttore generale della Divisione Vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato, scrive Repubblica Genova, ha precisato al pm che parlerà ...

Il video dei progetti del nuovo Ponte Morandi : tra questi anche quello di Calatrava : Ecco un suggestivo e realistico video rendering delle nuove ipotesi progettuali del Ponte Morandi, studiate in pochissimo tempo da alcuni studi di progettazione; tra queste anche quelle dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava. Le ipotesi progettuali in un video realistico ‘mozzafiato’ Si tratta di un video dal contenuto in termini di immagini davvero mozzafiato. In esso si ha la possibilità di vedere le suggestive immagini realistiche di ...

Nazionale - maglie all’asta per aiutare famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi : La Nazionale Italiana di calcio si schiera al fianco di Genova colpita il 14 agosto dal tragico crollo di Ponte Morandi. Questa settimana l’asta di Stelle Nello Sport per Genova nel cuore mette in palio su Charitystars la maglia azzurra indossata dai calciatori che hanno sfidato l’Ucraina il 10 ottobre al Ferraris. Il cimelio è originale e autografato da protagonisti del calibro di Lorenzo Insigne, Roberto Gagliardini, ...

Crollo Ponte Morandi - Coldiretti : a Genova danni per 100 milioni ad agroalimentare e pesca : Si aggirano sui 100 milioni di euro i danni diretti ed indiretti all’agroalimentare e alla pesca in Liguria causati dal Crollo del ponte Morandi a Genova e dal maltempo: lo stima Coldiretti in riferimento alle conseguenze dei disastri che hanno colpito la regione da est a ovest, dalle montagne al mare, in occasione della mobilitazione #iostoconlaLiguria con oltre un migliaio di agricoltori, allevatori e pescatori che insieme a tanti ...