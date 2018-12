Ponte Morandi. Slitta la perizia dei consulenti del gip e quindi l’incidente probatorio

ilnapolista

(Di lunedì 3 dicembre 2018) È scontro tra il commissario Bucci e i magistrati che indagano sul crollo del. Il sindaco preme per iniziare a demolire ciò che resta del viadotto il 15 dicembre. Il Tribunale vuole aspettare la relazione dei tre periti incaricati dal gip Angela Nutini.Il dissequestro dipende dalla demolizione L’edizione nazionale di Repubblica racconta che è pressante, da parte del Comune, la richiesta alla Procura di autorizzare il dissequestro di ciò che resta del: se non si dissequestra non si può procedere con la demolizione e se non si inizia a demolireanche la data per l’inizio della ricostruzione.Il procuratore capo Francesco Cozzi, tuttavia, spiega che non dipende dalla Procura dissequestrare, ma dal piano di demolizione che deve preparare il commissario.Il nodo delIl piano di Bucci non dovrà andare in conflitto con le ...