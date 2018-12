Politica espansiva inefficace | Italia vicina alla recessione

Legge di Bilancio : Bagnai - Lega - - è Politica espansiva - Francia e Germania hanno rallentato trascinando anche Italia : Roma, 02 dic 15:45 - , Agenzia Nova, - Il senatore della Lega, Alberto Bagnai, intervenendo alla trasmissione "1/2 in più" su Rai3, ha affermato in tema di manovra economica:... , Rin,

Manovra - Tria pro-crescita ma ricorda regole Ue : 'non rispetto può vanificare Politica espansiva' : Il non rispetto delle regole europee rischia di vanificare la politica espansiva del governo. Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Tria : non rispetto regole Ue può vanificare Politica espansiva : Roma, 28 nov., askanews, - Il mancato rispetto delle regole europee rischia di vanificare la politica espansiva del governo. Lo ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla lege di bilancio. In questa fase, ha sottolineato Tria, c'è 'la necessità di non divergere dalle regole derivanti dai nostri impegni ...

Giappone : BoJ conferma Politica espansiva - nessun aumento tassi all'orizzonte : Inoltre, sempre secondo la BoJ, un ritocco dei tassi genererebbe un apprezzamento dello yen ritorcendosi, di conseguenza, sull'economia Giapponese, focalizzata sulle esportazioni. Ricevi ...

Bankitalia : rischi da Politica espansiva : 12.58 "Una politica di bilancio espansiva,pur utile in fasi avverse,non garantisce la crescita a medio termine e può metterla in pericolo a lungo andare".Così il vicedirettore Bankitalia Signorini alle ...

Bankitalia : aumento dello spread già costato 1 - 5 miliardi - Politica espansiva un pericolo : Il vice direttore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sulla manovra, sottolinea come 'occorra abbattere lo spread' perché i 'segnali che gli investitori percepiscono sono ...

Bankitalia : Politica espansiva è pericolosa - occorre abbattere spread : ... e che assicurano un credibile percorso di rientro nel medio termine, con accorte misure di sostegno all'economia e con il perseguimento degli obiettivi politici del governo e del Parlamento".

Bankitalia : aumento dello spread già costato 1 - 5 miliardi - Politica espansiva un pericolo : 'L'aumento dello spread sovrano si ripercuote sull'intera economia e la crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria, ...

Bankitalia : rischi da Politica espansiva : 12.58 "Una politica di bilancio espansiva,pur utile in fasi avverse,non garantisce la crescita a medio termine e può metterla in pericolo a lungo andare".Così il vicedirettore Bankitalia Signorini alle Commissioni Bilancio, sulla Manovra. L'aumento dello spread "è già costato al contribuente quasi 1,5mld di interessi in più negli ultimi 6 mesi". Nel 2019 costo stimato 5mld, 9mld nel 2020. "Ambiziosi" gli obiettivi di crescita del Governo ...

Tassi fermi in Giappone - prosegue Politica ultra espansiva : Continua la linea ultra espansiva di politica monetaria in Giappone. La Bank of Japan, BoJ, ha lasciato invariati i Tassi di interesse: -0,1% per i Tassi a breve e zero sui titoli di Stato decennali

Tassi fermi in Giappone - prosegue Politica ultra espansiva : Il governatore, Haruhiko Kuroda , ha confermato prospettive positive sull'economia Giapponese mentre riguardo all'inflazione ha ricordato: "la nostra posizione generale sull'outlook per l'inflazione ...

Banca del Giappone conferma Politica ultraespansiva - lima stime inflazione : ... segnalando di non avere fretta di ridurre il massiccio programma di stimolo, mentre le tensioni sul commercio internazionale gettano un'ombra sulle prospettive dell'economia.

Manovra - il Paese non ha bisogno di una dieta. Con una Politica espansiva il debito/Pil può calare : di Pasquale Tridico (Università Roma Tre) e Giacomo Bracci (Università di Trento) L’Italia non è affatto un Paese spendaccione, o che ha vissuto sopra le sue possibilità come è stato più volte detto: non è quindi un Paese che si merita una cura dimagrante. Per dirlo basta dare uno sguardo ai dati. Il dato sicuramente più importante, come sanno gli economisti, è il saldo di bilancio primario, ovvero la differenza fra spesa pubblica e tassazione, ...

La Fed alza i tassi al 2-2 - 25% : la Politica monetaria non è più «espansiva» : Dal comunicato ufficiale cade la frase che indicava un orientamento accomodante, a sostegno del mercato del lavoro e dell’inflazione. Il ritmo della stretta terminerà nel 2020, quando i tassi arriveranno al 3,25-3,5%, dove resteranno anche nel 2021, anno per la prima volta contemplato dalle proiezioni. La Fed continua quindi a prevedere un altro rialzo nel 2018, con tutta probabilità a dicembre...