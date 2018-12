Polemiche Roma-Inter? La figlia di Biscardi | “mio padre ci avrebbe fatto 3 puntate”

Roma-Inter : tante Polemiche nel post partita - sarebbero due i rigori non dati : Il posticipo della quattordicesima giornata di campionato tra Roma ed Inter ha lasciato in eredità non poche polemiche. Una gara spettacolare, conclusa sul risultato di 2-2 e che ha visto le due squadre lottare per portare a casa i tre punti fino all'ultimo secondo. I gol sono stati messi a segno da Keita Balde e Mauro Icardi per i nerazzurri, mentre i capitolini sono andati a segno con Cengiz Under e Kolarov su calcio di rigore. Un match che, ...

Roma-Inter - Mancini sul rigore di Zaniolo : “andava usato il Var per non creare Polemiche” : Roberto Mancini ha parlato del tanto discusso rigore non assegnato alla Roma per atterramento di Zaniolo in area interista “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e ...

Serie A - gol e Polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Roma-Inter - 90' minuti di spettacolo! Ritmo folle - Polemiche Var - “garra” e grandi gol : Roma-Inter termina con un pareggio per 2-2 che forse scontenta entrambi i tecnici, ma accontenta gli osservatori neutrali che hanno assistito ad una bella gara Da Roma ed Inter ci aspettavamo spettacolo e spettacolo è stato all’interno del 2-2 dell’Olimpico. Quest’oggi si sono viste due grandi squadre, nessuna delle due alla ricerca di un “misero” pareggio, ma intente a vincere l’incontro di questa sera. ...

Serve una svolta Real. Così la Roma vuole battere crisi e Polemiche : S u Trigoria, mentre Olsen e Manolas si allenano con il resto del gruppo per cercare di essere in campo stasera contro il Real, dovrebbero farcela,, incombono nubi grigie. Non è solo una questione ...

Gramellini ha risposto dopo le Polemiche sul caso Silvia Romano : Massimo Gramellini ha risposto sulla sua rubrica alle critiche ricevute ieri dopo l'articolo su Silvia Romano. Il vicedirettore del Corriere della sera ha accusato i social di aver estrapolato il ...

Gramellini ha risposto dopo 24 di Polemiche sul caso Silvia Romano : Massimo Gramellini ha risposto sulla sua rubrica alle critiche ricevute ieri dopo l'articolo su Silvia Romano. Il vicedirettore del Corriere della sera ha accusato i social di aver estrapolato il ...

Gramellini ha risposto dopo 24 di Polemiche sul caso Silvia Romano : Massimo Gramellini ha risposto sulla sua rubrica alle critiche ricevute ieri dopo l’articolo su Silvia Romano. Il vicedirettore del Corriere della sera ha accusato i social di aver estrapolato il senso di una frase e di averlo messo alla gogna senza motivo: In tanti anni di corsivi quotidiani ho scritto la mia quota parte di sciocchezze, ma non ho mai replicato a un attacco ingiusto. Se stavolta lo faccio, è solo per ...

Usa - studenti del Wisconsin fanno il saluto romano : la foto virale scatena Polemiche : La foto, postata sul profilo Twitter della Baraboo School del Wisconsin e poi cancellata, è diventata virale in poche ore. Quel gesto valutato come un saluto nazista è arrivato anche all'attenzione della dirigenza dell’istituto che ha preso le distanze da quanto accaduto e ha comunicato l’apertura di un’inchiesta.Continua a leggere

Roma - referendum Atac : affluenza al 16% - non raggiunto il quorum - Polemiche sulle operazioni di voto : Il referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico a Roma non raggiunge il quorum. Alle urne si è recato oltre il 16% degli aventi diritto, un dato non sufficiente per il quorum ...

Fiorentina-Roma - Var e Polemiche : i giallorossi 'ricusano' Orsato - ma per Rizzoli non ha sbagliato : Passaggio di consegne. Esce il Torino , entra la Roma , ma sugli arbitri e i Var rimangono le polemiche, generiche o ad personam. Qualcuno in ambiente granata non aveva gradito la designazione di ...

Salvini sicuro : 'Li prenderemo tutti'. Le Polemiche sulla sicurezza a Roma : Le critiche della Lega allarmano i Cinquestelle. Di Maio interviene invocando maggiori poteri per il sindaco con un emendamento al decreto sicurezza -

Metro B e B1 Roma - linea sospesa nell'ora di punta/ Ultime notizie Atac : “guasto tecnico” - caos e Polemiche : Metro B e B1 Roma, linea sospesa nell'ora di punta: è ripartita dopo mezz'ora. Atac: “guasto tecnico”. Le Ultime notizie: caos e polemiche ancora una volta nella Capitale(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:18:00 GMT)

Viceprefetto investito e ucciso dal bus dei turisti - Polemiche a Roma : era sulle strisce : Travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un pullman turistico nella trafficata via Cavour, sotto gli occhi della moglie e tra decine di turisti e passanti. La passeggiata di una coppia a braccetto...