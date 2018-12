Pol Borghesiana volley Under 14 f | Dattilo | «Il k o alla prima? Questo gruppo vale e

Polisportiva Borghesiana volley - Seconda divisione ok all’esordio. Aquili : «Possiamo fare bene» : Roma – Inizia col piede giusto il campionato della Seconda divisione della Polisportiva Borghesiana volley. La formazione capitolina ha sconfitto il volleyro’ bianca Under per 3-1 nel match interno giocato domenica. «Una partita non semplice perché di fronte c’era un avversario valido, anche se giovanissimo e che al ritorno ci farà sudare ancor di più avendo già accumulato un po’ di esperienza – commenta coach Marco Aquili – Abbiamo perso ...