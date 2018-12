POCOPHONE F1 sta per ricevere la modalità scura | ma per Netflix in HD bisogna attendere

POCOPHONE F1 Armoured Edition sta arrivando in Europa : Il POCOPHONE F1 Armoured Edition è apparso sul listino tedesco di Amazon, suggerendo l'arrivo in tempi brevi di questa variante anche nel nostro continente. L'articolo POCOPHONE F1 Armoured Edition sta arrivando in Europa proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE al prezzo più basso di sempre e tanti altri sconti grazie a questa promozione su GeekMall! : GeekMall non ha bisogno di presentazioni, ed è uno dei pochi store in Italia davvero affidabili sul quale è possibile trovare dispositivi "orientali" come gli smartphone cinesi a buon prezzo e con un trattamento migliore per

POCOPHONE F1 è compatibile con il nuovo standard Quick Charge 4.0 : Qualcomm inserisce ufficialmente POCOPHONE F1 nella lista degli smartphone compatibili con il nuovo standard di ricarica Quick Charge 4.0.

OnePlus 6T - POCOPHONE - Xiaomi e smartwatch a 26€ con questa promo su GearVita! : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone, acquistare una smart band o più semplicemente se avete voglia di qualche accessorio Hi-Tech a pochi euro, questo è il momento giusto per approfittare della pazzia di

Al via il rollout di MIUI 10 Global Stabile per POCOPHONE F1 : È iniziato il rollout dell'aggiornamento alla versione Stabile di MIUI 10 Global per POCOPHONE F1, l'economico flagship di Xiaomi.

La MIUI 10 Global stabile per POCOPHONE F1 sarà rilasciata la prossima settimana : Buone notizie per gli utenti che hanno acquistato POCOPHONE F1: la prossima settimana, infatti, Xiaomi rilascerà la versione stabile della MIUI 10

Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 mostrano le notifiche nella status bar con l'ultima Global beta di MIUI : La versione 8.10.25 di MIUI 10 Global beta porta finalmente le notifiche nella status bar su Xiaomi Mi 8, dove va a sostituire l'icona dell'orologio.

POCOPHONE F1 riceve l'aggiornamento a MIUI 9.6.25 Global Stabile : POCOPHONE F1, il primo smartphone della nuova linea prodotta da Xiaomi, rieve un aggiornamento a MIUI 9.6.25.0 Stabile con alcune ottimizzazioni.

POCOPHONE F1 riceve una ROM modificata che permette di installare qualsiasi GSI : POCOPHONE F1 riceve una vendor image modificata che permette di installare senza problema qualsiasi GSI basata su Android 9 Pie.