Plastica nei cibi | è allarme per la salute

Mamma trova un pezzo di Plastica nell’omogeneizzato : sequestrato lotto interessato : Si è accorta dalla “espressione insolita” della figlia di 6 mesi che in quel vasetto di omogeneizzati che la piccola stava mangiando c’era qualcosa che non andava e solo la prontezza della madre ha evitato che la neonata ingerisse il “corpo estraneo”. All’interno dell’omogeneizzato c’era infatti un pezzo di plastica. La donna, che risiede a Pavia di Udine, in Friuli, ha immediatamente sporto ...

Piatti di Plastica ritirati dal mercato : sostanze tossiche nei materiali di alcuni lotti : Il 2018 è stato un anno pieno di richiami di prodotti di tipo alimentare e non. Diversi sono stati infatti gli avvisi pubblicati dal Ministero della Salute all'interno del sito online ufficiale per mettere in guardia tutti i consumatori. L'ultimo avviso di ritiro dal commercio riguarda dei Piatti di plastica monouso fondi. I marchi interessati sono Elios e Sea Party, prodotti da T&M Trade & Marketing Srl. alcuni lotti di Piatti di tale ...

Federica Brignone - la sciatrice contro la Plastica nei mari : ... una delfina carinissima, molto simpatica e che cercherà di aiutare i bambini a capire e a condividere questa idea".Federica Brignone, poi, è anche testimonial nella coppa del mondo di Sci per Banca ...

Quanti rifiuti nei parchi di città 'E due su tre sono di Plastica' : Lo certifica il rapporto Park Litter 2018 che Legambiente ha da poco concluso all'interno della campagna 'Puliamo il mondo': per tre mesi oltre 300 volontari hanno analizzato, catalogato e raccolto i ...