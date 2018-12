Pietro Pacciani | spunta un nuovo indizio dopo 33 anni

Blastingnews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Si è aperto nuovamente il giallo della vicenda del "Mostro di Firenze" in seguito al ritrovamento di un proiettile del 1985, il quale è stato rinvenuto in questi giorni dai carabinieri del Ros in un cuscino che si trovava nella tenda dell'ultima coppia uccisa. L'ultima coppia assassinata daera francese e si trattava di Jean Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot. Da quel che viene spiegato da "La Nazione", emerge che con il ritrovamento di quest'ultimo pallottola, si pensa che le indagini avvenute subitol'assassinio dei due francesi non siano state fatte con la dovuta serietà, ma svolti in maniera superficiale. L'inchiesta riporta inoltre che il proiettile di 33fa è stato estrapolato e dato in custodia ad uno specialista della procura. Quest'ultima servirà per chiarire da che pistola il proiettile venne sparato, verificando se si tratta della già conosciuta ...