Piazza Affari | seduta euforica per Ratti

Piazza Affari tonica con esito G20 e discesa spread. FTSE MIB +2 - 26% : Secondo fonti di stampa, che citano dichiarazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria, oggi partecipa all'Eurogruppo a Bruxelles,, l'Italia sta negoziando con la Commissione Europea una ...

Vola a Piazza Affari Damiani : Brillante rialzo per la società che produce gioielli , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,87%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...

Piazza Affari : peggiora Safilo : Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,56%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Piazza Affari poco sotto i massimi - spread in calo. FTSE MIB +1 - 99% : ... il decennale rende il 3,16%, -6 bp rispetto alla chiusura di ieri,, lo spread sul Bund segna 284 bp, -7 bp,, dati MTS,.* Secondo fonti di stampa che citano dichiarazioni del ministro dell'Economia ...

Piazza Affari : in acquisto Buzzi Unicem : Grande giornata per la società attiva nel settore del cemento , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,64%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB ,...

Piazza Affari : ingrana la marcia Tiscali : Prepotente rialzo per Tiscali , che mostra una salita bruciante del 2,89% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : allunga il passo BPER : Brillante rialzo per l' istituto di credito emiliano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Piazza Affari : amplia il rialzo UBI Banca : rialzo per il gruppo Bancario italiano , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,64%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Piazza Affari brillante in avvio. Le borse corrono sull'effetto G20 : Teleborsa, - Prevalgono gli acquisti alla Borsa di Milano e sugli altri Eurolistini , che vengono galvanizzati da una serie di fattori positivi, fra cui il rally dei mercati asiatici dopo la tregua ...

Borse - l'Europa vola : anche Piazza Affari in rialzo : La tregua Usa-Cina sui dazi commerciali unita al balzo del petrolio e, per quanto riguarda l'Italia, alle ipotesi di una riduzione del deficit/Pil previsto per il 2019 rispetto a quanto programmato, ...

Partenza sprint per Piazza Affari - +2 - 2% - con tregua Usa-Cina : Milano, 3 dic., askanews, - Apertura sprint per Piazza Affari in scia al rally delle Borse asiatiche che festeggiano la tregua Usa-Cina sui dazi raggiunta nel weekend, a latere dei lavori del G20 a ...

Piazza Affari : ingrana la marcia doBank : Brillante rialzo per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,11%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Piazza Affari : sotto i livelli della vigilia FILA : Andamento annoiato per il principale produttore di matite , che scambia in ribasso del 3,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice ...

Piazza Affari : allunga il passo Carel Industries : Protagonista Carel Industries , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,57%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...