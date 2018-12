Petrolio WTI e Brent in rally fino a +5% dopo tregua Usa-Cina Attesa per meeting Opec

Petrolio : prezzi WTI e Brent in ripresa dopo tonfo -7%. Contratti a minimi da fine 2017 : In ripresa, durante le contrattazioni asiatiche, i prezzi del Petrolio che, nella sessione della vigilia, sono crollati di quasi il 7%.

Petrolio : nuovo crollo quotazioni - il Wti -7% a 53 dollari : Roma, 20 nov., askanews, - Martedì nero per il Petrolio. Sul mercato americano il Wti ha chiuso la seduta con un tonfo di quasi il 7% precipitando a 53,31 dollari al barile. In appena tre settimane il ...

Wti - Petrolio in caduta sfiora i livelli di 12 mesi fa : Ma l'economia globale sta attraversando un momento molto difficile ed è molto fragile e ... ci rimane una capacità produttiva molto esile nel mondo, un mondo che sta diventando sempre più pericoloso'.

Petrolio : prezzi in calo - Wti sotto 56 dollari - minimo da fine 2017 : I prezzi del Petrolio, sono scesi dopo che l'Opec ha abbassato per il quarto mese di fila, le sue previsioni sulla crescita della domanda globale di greggio per il 2019. A New York il Light crude Wti ...

Petrolio : Wti scende a 62 - 66 dollari : ANSA, - ROMA,5 NOV - Quotazioni del Petrolio in calo in avvio di settimana dopo il via libera degli Stati Uniti ad otto nazioni per continuare ad importare il Petrolio dopo la reintroduzione delle ...

Petrolio - barile Wti cala fin sotto 63 dollari su minimi da 7 mesi : Roma, 2 nov., askanews, - Prezzi del Petrolio ai minimi da due mesi a questa parte. E nel caso del West Texas Intermediate ai valori più bassi da 7 mesi, mentre il moltiplicarsi di segnali di ...

Petrolio - barile Wti cala fin sotto 63 dollari su minimi da 7 mesi : Roma, 2 nov., askanews, - Prezzi del Petrolio ai minimi da due mesi a questa parte. E nel caso del West Texas Intermediate ai valori più bassi da 7 mesi, mentre il moltiplicarsi di segnali di ...

Petrolio : Wti a 63 - 7 dollari : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Petrolio stabile con il greggio Wti che guadagna lo 0,06% a 63,73 dollari al barile. Anche il Brent segna un lieve rialzo dello 0,45% a 73,22 dollari al barile.

Petrolio : Wti in calo a 65 dollari : ANSA, - ROMA, 1 NOV - Petrolio in calo con il greggio Wti che cede lo 0,4% a 65,07 dollari al barile. Anche il Brent segna un ribasso dello 0,4% a 74,74 dollari al barile. 1 novembre 2018 Diventa fan ...

Petrolio : continua volata - Wti a 73 - 55 : ANSA, - ROMA, 1 OTT - continuano la corsa le quotazioni del Petrolio in avvio di settimana: i contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre guadagnano 30 centesimi a 73,55 dollari al barile. Il ...