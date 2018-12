Petrolio | Opec | il Qatar annuncia il ritiro Punterà sul gas naturale

Petrolio WTI e Brent in rally fino a +5% dopo tregua Usa-Cina. Attesa per meeting Opec : rally per i prezzi del Petrolio, dopo l'accordo raggiunto tra la Cina di Xi Jinping e gli Stati Uniti di Donald Trump sul commercio. I futures sul contratto WTI scambiato a New York, in particolare, ...

Petrolio ai minimi dell'anno nonostante ipotesi taglio OPEC : Teleborsa, - L'OPEC continua a ragionare su un possibile taglio alla produzione, in vista della prossima riunione del cartello a Vienna il 6 dicembre prossimo, ma le quotazioni del greggio hanno ...

Petrolio ai minimi dell'anno nonostante ipotesi taglio OPEC : L'OPEC continua a ragionare su un possibile taglio alla produzione, in vista della prossima riunione del cartello a Vienna il 6 dicembre prossimo, ma le quotazioni del greggio hanno raggiunto i minimi ...

Il crollo del Petrolio tenta il Canada : allo studio un taglio in stile Opec : Mentre l'Opec e la Russia studiano come arginare il crollo del petrolio, un taglio di produzione potrebbe arrivare dal Canada, Paese in cui vige l'economia di mercato ma che sta soffrendo al punto da essere tentato dalle stesse politiche dirigiste che ispirano l'Organizzazione degli esportatori di greggio e i suoi alleati. Diverse compagnie ...

Petrolio a picco dopo stime Opec. Carige torna agli scambi e crolla del 50% : Ma proprio oggi il ministro all'economia, Giovanni Tria, ha preannunciato «Il tasso di crescita non si negozia». Tasso che prevede una crescita del pil italiano nel 2019 all'1,5%, contro la stima ...

Petrolio a picco dopo stime Opec. Carige torna agli scambi e crolla del 50% : torna l'ottimismo sul tema dazi sulla possibile ripresa dei colloqui Usa-Cina. Ma Wall Street, dopo un avvio n rialzo. ha invertito la rotta In altalena Tim dopo la conferma dell'uscita dell'a.d. Amos Genish , il 18 la nuova nomina. In calo gli energetici,. Spread a 300 in attesa della risposta italiana all'Ue sulla manovra....

Prezzo Petrolio - OPEC prevede domanda in calo : L'area non OCSE sta affrontando aggiustamenti economici di varia natura, e permangono incertezze sullo stato di salute generale dell'economia mondiale. La produzione di greggio dell'OPEC è aumentata ...

Petrolio - Trump : spero no tagli da Opec : 00.01 Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a mandare messaggi via Twitter ai paesi produttori di Petrolio. "Si spera che l'Arabia Saudita e l'Opec non taglino la produzione petrolifera. I prezzi del greggio dovrebbero essere molto più bassi sulla base delle scorte!". Ieri i membri del cartello che hanno in Riad il loro leader di fatto si sono riuniti negli Emirati Arabi Uniti con la Russia e altre nazioni che dell'Opec non ...

Petrolio - tweet di Trump contro l'Opec e i tagli : il prezzo scende sotto i 60 dollari : New York - Donald Trump torna a minacciare una suo vecchio 'nemico': l'Opec. Il Presidente americano, fresco di un viaggio europeo ricco soprattutto di controversie e malumori, oggi ha diretto gli ...

Petrolio - tweet di Trump contro l'Opec e i tagli alla produzione : New York - Donald Trump torna a minacciare una suo vecchio 'nemico': l'Opec. Il Presidente americano, fresco di un viaggio europeo ricco soprattutto di controversie e malumori, oggi ha diretto gli ...

Trump contro l'OPEC : "non dovrebbe tagliare produzione di Petrolio" : Donald Trump torna ad attaccare l'OPEC. L'ultimo di una lunga serie di tweet pubblicati dal Presidente degli Stati uniti contro l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio riguarda l' ...

Petrolio : Opec-non Opec - tagli? Prematuro : ANSA, - ROMA, 11 NOV - E' troppo presto per dire se i Paesi produttori di Petrolio taglieranno le quote di produzione come antidoto alla caduta dei prezzi. Questa la posizione, con qualche distinguo, ...

Petrolio : Opec-non Opec - tagli? Prematuro : ANSA, - ROMA, 11 NOV - E' troppo presto per dire se i Paesi produttori di Petrolio taglieranno le quote di produzione come antidoto alla caduta dei prezzi. Questa la posizione, con qualche distinguo, ...

Petrolio : Opec-non Opec - tagli? Prematuro : ANSA, - ROMA, 11 NOV - E' troppo presto per dire se i Paesi produttori di Petrolio taglieranno le quote di produzione come antidoto alla caduta dei prezzi. Questa la posizione, con qualche distinguo, ...