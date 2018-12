Persone con Disabilità in Italia lasciate spesso sole, con scarsi aiuti e pochi servizi

fondazioneserono

: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. Quasi 7 anni di PD al governo, ZERO interventi sulla #legittimadifesa e una preoccu… - matteosalvinimi : Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. Quasi 7 anni di PD al governo, ZERO interventi sulla #legittimadifesa e una preoccu… - LegaSalvini : #Salvini: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. Quasi 7 anni di PD al governo, ZERO interventi sulla legittima difesa e u… - crocerossa : Al termine di #Jump2018 @sharonstone, premiata con la Medaglia d’Oro Merito della #CroceRossa si è voluta fermare c… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)e in condizioni di vulnerabilità, iloro dedicati sonoe troppo poche le risorse a disposizione, mentre le loro famiglie sono costrette a supplire le mancanze delle Istituzioni nazionali e locali. Il quadro tracciato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regionine, sulle condizioni di vita delleconnel nostro Paese non è proprio consolante.“Laè una condizione che interesserà sempre piùni, grazie al costante allungamento della vita, per questo il nostro Sistema di welfare si troverà ad affrontare una domanda crescente diper assicurare a questel’assistenza sanitaria e sociale e il diritto a vivere una vita indipendente”, afferma il Dott. Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regionine diretto dal Prof. Walter Ricciardi.Le ...