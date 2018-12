Perché vola il prezzo del greggio

I BTp nella trappola della volatilità : ecco Perché lo spread non scende : Secondo Steven Major, capo analista di Hsbc, se rendimenti e spread restano alti è anche per via dell’estrema variabilità delle quotazioni dei titoli di Stato ...

Lo spread torna a volare : è a quota SpreadVal Perché il Btp Italia non decolla? 3 ragioni Analisi : L’Italia isolata dai partner Ue : È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. A Milano crolla Banco Bpm

Vittorio Feltri : Matteo Salvini l'unico dopo Benito Mussolini e Alcide De Gasperi - Perché la Lega vola : Il Corriere della Sera di ieri ha pubblicato in prima pagina il seguente titolo: 'La Lega vola oltre il 34 per cento'. Mentre il Movimento 5 stelle perde un punto al mese ed è stato sorpassato dai ...

Perché il governo ha detto no a 800 milioni di prestito agevolato contro il dissesto : C'era la disponibilità di oltre un miliardo di euro per intervenire sul disastro idrogeologico dell'Italia. Ma questa non è una novità. La notizia, venuta fuori pochi giorni dopo che tutto il Paese è stato flagellato da un'ondata di maltempo che ne ha cancellato parte del patrimonio boschivo e ha riportato interi abitati indietro di un paio di secoli, senza acqua corrente né ...

Azionario USA - Perché il mese di ottobre è stato così volatile : Gli investitori devono capire che il carburante extra sta finendo e che i prossimi due anni saranno probabilmente molto più difficili per l'economia reale" " ha aggiunto Catechis, rammentando poi che ...

ETNA SCIVOLA NEL MAR IONIO - ALLARME TSUNAMI : ECCO Perché/ Allarme scienziati - video : l’ultima grande eruzione : ETNA sta SCIVOLAndo nel Mar IONIO: rischio TSUNAMI. Nuovo studio relaziona il movimento alla gravità, non principalmente all'ascesa del magma. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Borse - ecco Perché i mercati sono tornati sull’ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

L’Etna sta lentamente scivolando in mare. Perché? : (Foto: Marcro Restivo / Barcroft Images/ Getty Images) Le pendici sud-orientali dell’Etna stanno scivolando nel mar Ionio a un ritmo di 2-3 centimetri all’anno. Un dato questo già noto da tempo ma a cui la comunità scientifica non era ancora riuscita a dare una spiegazione definitiva. Ora, un nuovo studio del Geomar (Centro Helmotz per la Ricerca Oceanica di Kiel, in Germania), a cui hanno collaborato anche i ricercatori italiani ...

