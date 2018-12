Per Elseworlds spuntano le scene post credit | i piani di Monitor a pochi giorni dal

Pubblicata la trama di Elseworlds : la sinossi degli episodi di Arrow 7 - The Flash 5 e SuPergirl 4 nel crossover : Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa delle tre serate che, almeno negli Usa, regaleranno al pubblico Elseworlds ovvero il crossover di Arrow 7, Supergirl 4 e The Flash 5. Il 9, 10 e 11 dicembre su The Cw andranno in onda i tre episodi che compongono il crossover e che lanceranno la nuova eroina delle serie tv e dell'Arrowverse ovvero Kate Kane, Batwoman. In queste ore la rete ha pubblicato la trama di Elseworlds a partire da ...

Elseworlds mette in crisi delle sorelle Danvers : le rivelazioni nel nuovo promo del crossover tra Arrow 7 - SuPergirl 4 e The Flash 5 : I fan hanno atteso il terzo teaser di Elseworlds per giorni fino a quando, poco, fa, al termine delle messa in onda del nuovo episodio di Supergirl 4 non è stato rilasciato. Nei giorni scorsi i fan delle serie DC/The CW hanno avuto modo di scoprire quale sarà il ruolo di Barry e Oliver nel nuovo crossover e il loro scambio di ruoli ma il pubblico di Supergirl che fino a questo momento non ha visto lo stesso per Kara, ha scoperto che anche lei ...

Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch in Elseworlds come SuPerman e la sua Lois Lane : nuova serie in arrivo? : Elseworlds è dietro l'angolo e i fan di Arrow, The Flash e Supergirl sono già pronti a gustarsi il maxi crossover, il lancio di Kate Kane e l'arrivo della coppia "reale" formata da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch ovvero Superman e la sua Lois Lane. La star di Teen Wolf è ormai un volto celebre delle serie DC/The CW visto che non è la prima volta che veste i panni e il mantello dell'eroe di acciaio e non solo per i crossover con le altre serie ...

Jensen Ackles da SuPernatural 15 a Elseworlds? L’attore sul set del crossover di Arrow 7 - The Fash 5 e SuPergirl 4 : Si lavora ormai da giorni, a ritmo serrato, proprio su Elseworlds, prossimo crossover di Arrow 7, The Flash e Supergirl 4 negli Usa e proprio tra le tante foto che continuano ad arrivare le ultime due stanno facendo discutere. In particolare, la prima riguarda l'avvistamento di Jensen Ackles sul set del crossover. I fan di Supernatural e delle serie DC hanno subito sperato che la loro preghiera fosse stata esaudita e che l'attore fosse sul ...