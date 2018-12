Per candidarti al lavoro è meglio un curriculum di due pagine

gqitalia

: Compila il modulo online per candidarti in Hearst Italia - ItalianStyle_it : Compila il modulo online per candidarti in Hearst Italia - Cosmopolitan_IT : Compila il modulo online per candidarti in Hearst Italia - pianosolo : Sono aperte le CANDIDATURE ! Puoi candidarti per un House Concert, per mettere a disposizione la tua abitazione con… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Contrordine. Ildi una pagina è troppo breve. Il candidato deve dilungarsi sulle esperienze anche con dettagli. Per evitare la bocciatura, il cv non può essere inferiore alle due, salvo per i più giovani. A dirlo sono proprio i “cacciatori di teste” secondo quanto riporta la Cbs: interrogati da un sondaggio su quale sia la lunghezza ideale, il 47% ha risposto duecontro il 46% che ne preferisce una. Quel punto di vantaggio non deve sembrare poco: venti anni fa alla stessa domanda le preferenza per ilpiù breve era 3 contro 1. Si credeva che più corto fosse: più leggibile, meno “pesante”.Non è più così. Oggi gran parte dei direttori del personale e incaricati di selezione optano per il cv di duedal quale ricavare un maggior numero di informazioni sul candidato, soprattutto per professionisti e quadri. Non solo: ...