Pensioni scuola ultime notizie: effetto Quota 100 rinviato al 2020

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dedicato la prima pagina del numero odierno di lunedì 3 dicembre, allaed in particolare allecon100 per il personale scolastico.Non ci sarà il grande esodo dalla, scrive il giornale economico, visto che le finestre di uscitastica del pubblico impiego porterà i dipendenti statali ad uscire a settembre 2019: l’impatto sul compartosarà limitato, in quanto riguarderà solamente i docenti che matureranno i requisiti entro il mese di marzo.Riforma100, solo 21mila uscite nel 2019 Secondo le stime dei sindacati, il turnover del prossimo anno scolastico dovrebbe fermarsi intorno alle 21mila nuove uscitestiche. Per gli altri 20mila insegnanti, che arriveranno alla somma 62+38 di età anagrafica e contributi, se ne parlerà a settembre. Se le previsioni verranno ...