Pensioni | Quota 100 fuori dalla manovra | probabile rinvio della misura

Manovra - le misure rinviate : dal reddito di cittadinanza a quota 100 e al taglio delle Pensioni d’oro : Nel pacchetto degli emendamenti, ovvero tra le proposte di modifica presentate da governo e relatori in Commissione bilancio della Camera, dove il provvedimento è allo stato attuale in discussione, non “sono pervenute” le misure che costituiscono il nocciolo duro della Manovra: reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero in materia pensionistica, sulla base del meccanismo di “quota 100”...

Pensioni - quota 100 potrebbe diventare quota 104 : come cambia il superamento della legge Fornero : La quota 100 potrebbe essere riformulata, diventando di fatto una quota 104. Secondo la proposta di Alberto Brambilla, esperto previdenziale vicino alla Lega, si potrebbe decidere di mandare in pensione anticipata solo chi ha acquisito i requisiti della quota 100 entro il 31 dicembre 2018, partendo da chi li ha da almeno due anni.Continua a leggere

Pensioni - via un lavoratore su 2 : quota 100 risparmia due miliardi : Come accaduto già in anni precedenti, una parte di questa somma la dovrà trovare il ministero dell'Economia ampliando i tagli semi-automatici ai ministeri ed introducendo eventualmente aumenti mirati ...

Pensioni e Ldb 2019 - su Quota 100 e welfare di cittadinanza mancano ancora gli emendamenti : Le ultime novità ad oggi 3 dicembre 2018 sulle Pensioni anticipate e sul reddito di cittadinanza vedono arrivare nuovi aggiornamenti dalla discussione parlamentare ed in particolare dagli emendamenti presentati dal Governo. Purtroppo al momento non vi sono riferimenti diretti alle due misure, ma solo indiretti (attraverso il potenziamento delle assunzioni nei centri per l'impiego). Secondo quanto affermato dalla maggioranza, la tematica verrà ...

Pensioni scuola ultime notizie : effetto Quota 100 rinviato al 2020 per 20mila docenti : Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dedicato la prima pagina del numero odierno di lunedì 3 dicembre, alla scuola ed in particolare alle Pensioni con Quota 100 per il personale scolastico. Non ci sarà il grande esodo dalla scuola, scrive il giornale economico, visto che le finestre di uscita Pensionistica del pubblico impiego porterà i dipendenti statali ad uscire a settembre 2019: l’impatto sul comparto scuola sarà limitato, in ...

Pensioni scuola ultime notizie : effetto Quota 100 rinviato al 2020 : Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dedicato la prima pagina del numero odierno di lunedì 3 dicembre, alla scuola ed in particolare alle Pensioni con Quota 100 per il personale scolastico. Non ci sarà il grande esodo dalla scuola, scrive il giornale economico, visto che le finestre di uscita Pensionistica del pubblico impiego porterà i dipendenti statali ad uscire a settembre 2019: l’impatto sul comparto scuola sarà limitato, in ...

Pensioni - via un lavoratore su 2 : quota 100 risparmia due miliardi : Come accaduto già in anni precedenti, una parte di questa somma la dovrà trovare il ministero dell'Economia ampliando i tagli semi-automatici ai ministeri ed introducendo eventualmente aumenti mirati ...

La Manovra alla prova degli emendamenti. Pensioni d'oro - reddito e quota 100 - c'è da aspettare : Assunzioni - Arrivano venti nuovi dirigenti al Ministero dell'economia per la programmazione di investimenti; venti assunzioni, tra avvocati e procuratori, per l'Avvocatura dello Stato; 57 nuove ...

Manovra - obiettivo 2% : cambiano Pensioni - quota 100 e reddito cittadinanza? : Ora bisognerà vedere come proprio le misure volute, e difese, da Lega-M5s potrebbero essere riviste al ribasso per poter scendere dall'annunciato 2,4% del rapporto deficit-Pil come chiesto da ...

Il governo cambia la manovra con 54 emendamenti (e per ora non c’è quota 100 Pensioni) : Sono 54 gli emendamenti presentati dal governo alla legge di bilancio: oggi pomeriggio riprendono i lavori in Commissione, con l'obiettivo di chiudere l'esame preliminare per la giornata di mercoledì. Rinviata la presentazione del pacchetto pensioni: se ne occuperà il Senato. Stasera vertice fra Di Maio e Salvini per fare il punto della situazione e studiare la possibilità di variare i saldi finali.Continua a leggere

Pensioni e LdB2019 - Quota 100 alla prova della trattativa con l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 dicembre 2018 vedono crescere lo scontro interno all'esecutivo in merito alle uscite anticipate tramite la Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Il dibattito sui costi delle due misure e sulla ricerca di un equilibrio rispetto alle richieste di rimodulazione da parte di Bruxelles ha infatti creato un confronto serrato che non è ancora sfociato in una soluzione, come evidenzia anche il rinvio degli ...

Pensioni - con quota 100 taglio sino al 25 - 4% rispetto a oggi : Il centro studi della Cisl ha pubblicato sul nuovo numero del 'Barometro' un nuovo studio su quota 100. 'Questa - osserva la Cisl - è una risposta positiva alla richiesta di flessibilità, ma risponde ...

Inps - Quota 100 : 'riscatto flessibile' della laurea ai fini Pensionistici : Chi vorrà riscattare la propria laurea potrà farlo versando dei soldi all’Inps con la massima flessibilità. L’unico svantaggio in tutta questa operazione consisterà nel fatto che l’assegno pensionistico sarà leggermente più basso. Queste, in breve, le misure contenute nella nuova riforma Quota 100 in via di definizione. Inps, riscatto meno oneroso degli anni di università per andare prima in pensione Stiamo parlando dei lavoratori che sono ...

Pensioni - Quota 100 e flessibilità in LdB 2019 : Governo verso compromesso : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 dicembre 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dal Governo in merito alla trattativa con l'Unione Europea. Dall'esecutivo giallo - verde si registra infatti un'apertura rispetto al confronto sui conti pubblici, a patto però di preservare le misure di flessibilità previdenziale e di welfare. Mentre per l'avvio delle misure si conferma l'inserimento all'interno della legge di bilancio e ...