Pensioni di reversibilità | Ocse | “No al versamento prima che il beneficiario abbia l’età

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ledihanno un ruolo importante nel rendere più equi gli standard di vita dopo la morte di un partner, ma non dovrebbero avvantaggiare le coppie rispetto ai single né rappresentare un disincentivo al lavoro. Per questo i destinatari non dovrebbero ricevere la pensionedeldel ritiro dal lavoro. Lo scrive l’nel suo Outlook Pensions 2018.L’Italia, ribadisce il report, è il Paese dell’areache spende di più per ledirispetto al pil: il 2,6% del pil contro una media dell’1%. Dietro ci sono Grecia e Spagna, con una spesa di oltre il 2,3% del pil. Al contrario spendono meno dello 0,5% del Pil dodici Paesi tra cui Australia, Svezia, Canada, Norvegia e Regno Unito. Con un esborso vicino ai 42 miliardi di euro per 4,4 milioni di percettori, in pratica in Italia gli assegni ai superstiti assorbono un sesto del ...