Pensioni di reversibilità | Italia spende più di tutti | Ocse invita a cambiare le regole

Blastingnews

: #Italia al top nell'area #Ocse per la spesa delle #pensioni di reversibilità rispetto al #Pil - Agenzia_Ansa : #Italia al top nell'area #Ocse per la spesa delle #pensioni di reversibilità rispetto al #Pil - Celestesantoro4 : @IlariaBifarini Se serve a tagliare il finanziamento alle scuole private, enti inutili, regioni a statuto speciale,… - PhillisAsas : @matteosalvinimi Bravissimo! Però ho sentito al tg1 che in EU vogliono togliere le pensioni di reversibilità. Sare… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Quota 100, in questo periodo storico, è la misura di cui si parla con maggiore frequenza in materia di. C'è però un rapporto dell'che ha posto la propria lente d'ingrandimento su una questione che resta importante: la. Inesisterebbe la necessità dile, alla luce di alcuni numeri che raccontano come le attuali norme avvantaggino troppo le coppie, svantaggino i single e soprattutto disincentivino il lavoro. L'invito, neanche troppo velato, all'è di adeguarsi ai tempi che si caratterizzano per i cambi in alcune dinamiche sociali.Le dinamiche sociali sono cambiate Oggi è sempre più raro assistere a nuclei familiari in cui il marito lavora e la moglie resta a casa per accudire i bambini e badare alla casa. Quello che era un modello consolidato nell'del passato rappresentava una delle motivazioni più forti per le quali ...