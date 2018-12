Pensiero del giorno – Dio e Natura : ‘L’uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta venerando’. Astrofisico,cosmologo e ambientalista canadese, Hubert Reeves ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della scienza spaziale. Inoltre si occupa di ambiente e di ecologia promuovendo libri e filmati.Chi più di lui ha potuto riflettere e osservare la Natura da ...

La Notte dei Filosofi a Napoli : così Partenope diventa la culla del Pensiero occidentale : Dal 5 al 7 dicembre Napoli sarà il centro del pensiero Filosofico occidentale con la "Notte dei Filosofi" al cui centro vi sarà il tema della democrazia. Tre giorni di incontri, dibattiti, performance e riflessioni che vedranno la prima Assemblea di Filosofia per la città tenuta a battesimo da Aldo Masullo.Continua a leggere

Esonero Di Francesco? Ecco il Pensiero del tecnico della Roma : Roma, Eusebio Di Francesco non teme d’essere esonerato dal ruolo di allenatore giallorosso dopo la gara contro il Real Madrid “Io ho sempre sentito grande fiducia da parte della società. So che il calcio è il calcio e il risultato di domani è importante“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, due giorni dopo il ko di Udine, quarta sconfitta in campionato dei giallorossi che sono settimi in ...

Pensiero del giorno – Un Nuovo Umanesimo : Il filosofo, scrittore e poeta statunitense Henry David Thoreau diceva : ‘Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la Terra’. Thoreau visse tra il 1817 e il 1862 quindi non ha potuto assistere a ciò che si è verificato nel secolo successivo. Gli uomini hanno imparato effettivamente a volare, a solcare il cielo con mille oggetti volanti, hanno inviato sputnik, satelliti e sonde in quantità nello spazio. ...

Convegno del Cenacolo del libero Pensiero. Zuccaccia : 'Superare la tecnica in modo che a un certo punto prevalga l'uomo con la sua ... : Roberto Sanseverino, docente di economia dei sistemi bancari e finanziari all'Università Lumsa di Roma, si è invece focalizzato sugli scenari e i trend dell'economia e della finanza mondiale e su ...

Il Pensiero veloce della politica : com'è cambiato tutto : Non ne sappiamo abbastanza. Il mondo ci ha trasformato sotto i nostri stessi occhi, ma stentiamo a capire il senso dei cambiamenti e le loro conseguenze. La digitalizzazione delle nostre vite ha cambiato il modo in cui si formano le idee e, soprattutto, si distribuiscono tra gli altri. Quelle politiche, innanzitutto. Non abbiamo una guida, una comprensione di come il mezzo (i social media) abbiano cambiato, per sempre, il messaggio. Siamo con ...

Angela Finocchiaro a La Tv delle Ragazze/ Video - 'Uomini tutti pezzi di m*erda' e il Pensiero va alla Perego - IlSussidiario.net : Angela Finocchiaro a La Tv delle Ragazze, 'Gli uomini sono tutti pezzi di m*erda' e il pensiero va a Paola Perego, ecco perché

Pensiero del giorno – L’Anima e il Corpo : Kahlil Gibran ritiene che ‘L’Anima è la nostra dimora. I nostri occhi sono le sue finestre e le nostre parole i suoi messaggeri’. Per un uomo razionale e immerso nella realtà del mondo, parlare di anima può sembrare superfluo e arbitrario. Per alcuni, il problema non si pone. ‘Siamo fatti di materia’ dicono ‘e il cervello crea la coscienza; con la morte del Corpo fisico finisce tutto’. La Fisica moderna ci sta riconducendo a un modo di vedere la ...

'Gli attacchi alla stampa ledono la libera manifestazione del Pensiero' : ... - 'Ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e ...

Pensiero del giorno – Poesia e Favole : Mi sono impegnata a svolgere alcuni incontri all’Università della Terza Età del paese dove vivo. Gli incontri consisteranno in letture guidate. Come prima volta, intendo leggere e commentare delle poesie. Scrivere poesie è come scrivere Favole. Attingono, le due forme espressive, dallo stesso serbatoio di pensieri e di emozioni che fanno parte del bagaglio dell’essere umano. Pensieri che arrivano come immagini e come sogni. Più di una ...

Lady Diana - sospetti sull’incidente mortale e il Pensiero del suicidio : Lady Diana pensò al suicidio. Solo l’amore per i figli l’ha distolta dal proposito di togliersi la vita. E poi quei dubbi sull’incidente… A oltre 20 anni dalla morte, spuntano nuove sconvolgenti rivelazioni sulla Principessa triste. Questa volta a parlare è Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese. Intimo confidente di Lady D, ha deciso di raccontare al mondo i segreti dell’amica attraverso le pagine del ...

Asia Argento intervista : Corona - la lite con Ilary Blasi e il Pensiero del suicidio : Asia Argento: “Ho avuto una profonda depressione ed ho pensato al suicidio” Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova Asia Argento che, per tutta una serie di sfortunati eventi, è stata costretta a fare i conti con degli eventi a dir poco tragici. Adesso, però, nella sua vita un nuovo amore pare stia riuscendo […] L'articolo Asia Argento intervista: Corona, la lite con Ilary Blasi e il pensiero del suicidio proviene da Gossip e ...

Il Volo canta l’Inno di Mameli a Trieste per il 4 novembre con un Pensiero per le vittime del maltempo (video) : Il Volo canta l'Inno di Mameli a Trieste per la commemorazione dei caduti che ricorre il 4 novembre, ma c'è spazio anche per un pensiero rivolto alle vittime del maltempo che sta colpendo l'Italia in questi ultimi giorni. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno così concluso la cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimenticato le vittime del maltempo di questi ...

Pensiero del giorno – Particella come Onda e come Materia : Vorrei commentare un articolo di Hannes Schick uscito tempo fa sulla rivista Scienza e Conoscenza. Il fisico quantistico Sir James Jeans afferma : ‘La Natura della Realtà Fisica è la Materializzazione del Pensiero’. Sembrerebbe la definizione di un filosofo invece è l’affermazione di un fisico quantistico. Molti scienziati quantistici e della relatività quali Bohr, Heisemberg, Einstein, Planck sono considerati scienziati mistici poiché le loro ...