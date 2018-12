Pd | Michele Emiliano non rinnova la tessera | Il mio ruolo di magistrato lo

Pd - Michele Emiliano non rinnova la tessera : "Il mio ruolo di magistrato me lo impone" : La decisione del governatore pugliese dopo la sentenza della Corte costituzionale e l'azione disciplinare del Csm: "Continuerò a supportare il partito in ogni modo"

Michele Emiliano - il Gladiatore che dice sempre no : Dall'Ilva di Taranto alla Cittadella della giustizia di Bari fino all'emergenza xylella. Il governatore della Regione Puglia ha fama di guastatore. Tranne quando si tratta dei soldi del Nord

Grottaglie - oggi la presentazione della nomina a città europea dello sport 2020 Sarà presente Michele Emiliano. Al governatore una richiesta d'incontro anche dal comitato pro ospedale : Per l'occasione, interverranno: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ; il sindaco di Grottaglie Ciro D'Alò; il vicesindaco ed assessore allo sport del Comune di Grottaglie Vincenzo ...

“A chi t’è bive…”. II migrante barese incontra Michele Emiliano a New York. E il saluto (in dialetto) diventa virale : È diventato virale in poche ore il video di Patrimonio italiano tv, girato durante la parata del Columbus day a New York. Pochi secondi in cui si vede un migrante barese che saluta in maniera decisamente entusiasta e affettuosa il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che stava partecipando alla celebrazione come rappresentante italiano L'articolo “A chi t’è bive…”. II migrante barese incontra Michele ...

Michele Emiliano - l'intervista in inglese maccheronico in diretta da New York : La giornalista della Abc, dopo aver rinunciato ad avere un traduttore, al presidente della Puglia Michele Emiliano, in trasferta a New York per il Columbus day, chiede solo due cose: "Cosa significa ...

Pd unito - ma su cosa? Il caso di Michele Emiliano : A mancare, spiega il professore di Scienza Politica all'Università di Bologna, è un dialogo sull'identità di un partito in cui le posizioni interne, seppure differenti, possano portare a una visione ...