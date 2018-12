huffingtonpost

: Pd, disagio capitale - HuffPostItalia : Pd, disagio capitale - lasquera : @45_gradi @BeppeSala Cioè Milano - capitale del design - si presenta con questo logo?!?! Disagio. -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Bruno Astorre ha vinto le primarie del Lazio con il 69,5% dei voti, diventando così il segretario regionale del Partito democratico. I risultati finali vedono il senatore vicino ad AreaDem battere Claudio Mancini (storico volto dalemiano della), che si è fermato poco sopra il 25%, e l'outsider Andrea Alemanni (4,9%), vicino alla componente di Matteo Richetti. Non c'è stato il tracollo di partecipazione temuto alla vigilia: nonostante una campagna poco coinvolgente, costruita quasi esclusivamente su iscritti e simpatizzanti, sono andati a votare più di 64mila elettori, superando i 48mila di quattro anni fa.Ma l'esito della consultazione che si è svolta sabato scorso, soprattutto per quanto riguarda il radicamento a Roma città, desta qualche motivo di preoccupazione per ciascuno dei candidati nazionali, che si confronteranno ai gazebo ...