Patate saltate allo speck

cosacucino.myblog

: Sedanini Ragu di Tacchino e Verdure ********* Punta di Vitello Ripiena Salsa ai Funghi Patate Saltate e Verdure Fr.26.50.- - ilpiazza_risto : Sedanini Ragu di Tacchino e Verdure ********* Punta di Vitello Ripiena Salsa ai Funghi Patate Saltate e Verdure Fr.26.50.- - __Hubble__ : @Defcon1979 @Ale_CNCC @CloudsInClod @ScaldoPanchine @TeamEstinzione @DeaDCeLL77 @Snake18598537 @Miss_FrancyM… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)Ingredienti600 g dinovelle 100 g di6 pomodori secchi sott’olio 2 cucchiai di olio origano peperoncino in polvere salePreparazione1 Lava lesotto l’acqua corrente con una spazzola dura per eliminare eventuali residui di terra. Mettile in una casseruola, senza pelarle, coprile di acqua fredda salata e falle cuocere per 10 minuti.2 Scolale e tagliale a fette sottili, sempre senza sbucciarle. Fai scaldare l’olio in una padella antiaderente, quindi unisci lotagliato a striscioline e i pomodori scolati dal loro olio di conservazione e spezzettati.3 Aggiungi lea fette, sala e insaporisci con un pizzico abbondante di origano e uno di peperoncino. Fai cuocere per circa 10 minuti, mescolando delicatamente e, di tanto in tanto, fai saltare gli ingredienti muovendo la padella. Servi le...