Parkinson | una alleanza tra medico | paziente e famiglia

Morbo di Parkinson : l’intelligenza artificiale per una diagnosi precoce : L’intelligenza artificiale per la diagnosi del Morbo di Parkinson. E’ il progetto di collaborazione tra il gigante tecnologico cinese Tencent e la società inglese specializzata in salute Medopad. Il team di ricerca, frutto della collaborazione con King’s College Hospital di Londra, ha utilizzato un ‘cervellone’ elettronico per esaminare i video di pazienti colpiti dalla malattie e addestrare così ...