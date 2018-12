Parigi | urla e panico in tribunale | giovane migrante tenta il suicidio gettandosi nel

fanpage

: Il leader calmo urla forte e impone concentrazione: si attacca dall’inizio e non si pensa a Parigi… - sscalcionapoli1 : Il leader calmo urla forte e impone concentrazione: si attacca dall’inizio e non si pensa a Parigi… - rtpertutti : RT @tuttonapoli: Il leader calmo urla forte e impone concentrazione: si attacca dall'inizio e non si pensa a Parigi - tuttonapoli : Il leader calmo urla forte e impone concentrazione: si attacca dall'inizio e non si pensa a Parigi -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) In un video si vede una persona cadere nel vuoto nell'atrio di undi. L’uomo, originario del Burkina Faso, avrebbeto di suicidarsi e ora sarebbe in gravi condizioni. Una fonte giudiziaria ha spiegato che ilè caduto mentre tre agenti hannoto invano di trattenerlo per diversi minuti.