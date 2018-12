Paquetà sceglie il numero di maglia, vestirà la 39

milanworld

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Bisognerà attendere ancora qualche settimana, prima di vedere Lucasin campo col Milan. Il giovane centrocampista brasiliano arriverà a Milano tra pochi giorni per familiarizzare con la città. Gli allenamenti veri e propri con i suoi futuri compagni di squadra inizieranno, invece, il 2-3 gennaio. Intanto, in un’intervista rilasciata a Rede Globo, il classe 1997 ha parlato della sua nuova squadra e ha rivelato di avere già scelto ildi. Di seguito, le sue dichiarazioni.“Leonardo mi ha chiamato dicendomi: ‘Voglio parlare con te’. E mi ha detto delle cose che secondo me sono ottime per tutti: per me, per il Flamengo, per la mia famiglia. Il Milan ha pensato a tutto, e ciò ha pesato molto nella mia decisione. Avere un piano di carriera è molto importante per un giovane giocatore che lascia il Brasile”.Il neo giocatore rossonero ...