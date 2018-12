: Papa:via guerra da pianeta, via i muri - NotizieIN : Papa:via guerra da pianeta, via i muri - AnsaToscana : Papa: via la guerra da pianeta e storia - Toscana - papa_cannolo : RT @ElioTruzzolillo: La prestidigitazione è termine assai complicato da pronunciare, per vostra fortuna dovete solo leggerlo?? Mio ultimo co… -

"Dobbiamo togliere definitivamente ladale dalla storia dell' umanità",ha detto ilincontrando i giovani dell'Associazione Rondine-Cittadella della Pace e invitando"a abbattere ipiù alti,a costruire ponti" "Servono leader con nuova mentalità,chi non sa dialogare e confrontarsi non può condurre il proprio popolo verso la pace,occorre umiltà non arroganza",avverte.OggiFrancesco ha ricevuto il presidente palestinese Abu Mazen che rivolgendosi a lui ha detto:"Preghiamo per la pace, contiamo su di lei".(Di lunedì 3 dicembre 2018)