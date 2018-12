Papa | via la guerra da pianeta e storia

Papa : via guerra da pianeta - via i muri : 14.58 "Dobbiamo togliere definitivamente la guerra dal pianeta e dalla storia dell' umanità",ha detto il Papa incontrando i giovani dell'Associazione Rondine-Cittadella della Pace e invitando"a abbattere i muri più alti,a costruire ponti" "Servono leader con nuova mentalità,chi non sa dialogare e confrontarsi non può condurre il proprio popolo verso la pace,occorre umiltà non arroganza",avverte.Oggi Papa Francesco ha ricevuto il presidente ...

Scozia - a sette anni invia lettera per il papà in Paradiso e la Posta la 'recapita' : Una storia delicata che, ben oltre la festività imminente, celebra il 'Natale' di un'umanità migliore e infonde speranza. Jase Hyndman è un bambino scozzese di sette anni: da quattro anni rimasto orfano di padre. A lui questo 'dettaglio' interessa fino a un certo punto. O meglio, per oltrepassare la perdita, nel giorno del compleanno del papà ha voluto festeggiarlo lo stesso. Per riuscirci, ha escogiato una trovata che appartiene solo alla ...

Bambino invia una lettera al papà "in paradiso" - la risposta delle Poste è commovente : "Signor postino, può portare questa in Paradiso per il compleanno del mio papà? Grazie". Questa la frase che Jase Hyndman, un Bambino di 7 anni che vive in Scozia, ha scritto sulla letterina da recapitare al papà scomparso da qualche anno. La busta è stata 'consegnata' e il piccolo ora è felicissimo.

Il figlio invia una lettera al papà morto : la Royal Mail gli consegna una risposta bellissima : Jase Hyndman vive in Scozia , e ha perso il papà quattro anni fa . Il piccolo, che oggi ha 7 anni , ha deciso di invare al genitore morto una cartolina di auguri per il suo compleanno. E non si ...

Papa - nuovo viaggio apostolico a marzo in Marocco : Città del Vaticano, 13 nov., askanews, - Papa Francesco compirà un viaggio apostolico in Marocco dal 30 al 31 marzo 2019, visitando le città di Rabat e Casablanca. E' quanto ha annunciato il Direttore ...

Papa : a marzo 2019 viaggio in Marocco : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 13 NOV - "Accogliendo l'invito di Sua Maestà il Re Mohammed VI, e dei vescovi" Papa Francesco compirà un viaggio apostolico in Marocco dal 30 al 31 marzo 2019, visitando ...

Rimini - trovato libero un Papagallino in via di estinzione : Rimini, 4 novembre 2018 - Le guardie zoofile hanno trovato e sequestrato un esemplare di "Amazona Oratix", comunemente chiamato "Amazzone testa gialla" , VIDEO, . Il papagallino, trovato libero, è ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “Consip - cosa ci hanno nascosto sull’archiviazione di papà Renzi” : E’ vero che bloccare il Tav Torino-Lione sarebbe un gravissimo danno per l’economia dell’Italia, del Nord-Ovest, del Piemonte o di Torino? E’ vero che alla Rai sta arrivando un’occupazione militare giallo-verde dei telegiornali che mai si era vista nella storia d’Italia dai tempi della Democrazia cristiana? E’ vero che nel caso Consip alla fine non è successo niente e il padre di Renzi diceva la verità ...

Papa : Santi indicano via della felicità : 12.30 Angelus di Papa Francesco nella ricorrenza della festa di OgniSanti. I Santi "ci invitano sulla via della felicità, indicata nel Vangelo odierno, tanto bello e conosciuto: 'beati i poveri in spirito... beati i miti... beati i puri di cuore...". "Ma come? - ha proseguito Francesco il Vangelo dice beati i poveri,mentre il mondo dice beati i ricchi.Il Vangelo dice beati i miti,mentre il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati ...

Marco Minniti rivela la verità sul viaggio a Bangui di Papa Francesco : 'C'erano anche i nostri a proteggerlo' : 'In occasione del Giubileo, Bergoglio ha voluto l'apertura della Porta Santa proprio in uno dei paesi più difficili e rischiosi al mondo', spiega l'ex ministro dell'Interno. Durante il viaggio furono ...

Grande Fratello Vip - scontro Blasi-Corona : Flavia Vento dice la sua. Intanto l’ex re dei Paparazzi sembra non aver affatto “chiuso” con Mediaset - anzi… : “Era tutto organizzato a tavolino?”, il coro corre sul web dopo la pubblicazione di un video con protagonista Fabrizio Corona. Un filmato di pochi secondi, pubblicato sul canale Youtube Gossippiamo e ora non disponibile, dove si sente l’uomo chiedere al proprio staff di “rivedere la scena dell’accendino”. Infatti durante l’incontro con Silvia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip Corona propone ...

Il Papa all'Angelus esalta la via del servizio come medicina per gli 'arrampicatori' : ... che aderì pienamente e umilmente alla volontà di Dio, ci aiuti a seguire con gioia Gesù sulla via del servizio, la via maestra che porta al Cielo.» Autore Angelo Zanotti Categoria Cronaca