Papà Di Maio confessa tutto ma scagiona il vicepremier

Di Maio - parla il Papà del vicepremier : “Chiedo scusa per gli errori che ho commesso alla mia famiglia e agli operai” : “I miei figli non c’entrano nulla con tutto questo, ho nascosto i miei errori per non perdere la loro stima. Chiedo scusa per quello che ho commesso sia alla mia famiglia sia agli operai”. A parlare è il papà di Luigi Di Maio, Antonio, in un video su Facebook nel quale racconta la sua verità a proposito delle vicende relative alla sua azienda. La pagina Facebook, “@antoniodiMaiopomigliano”, è stata aperta oggi e, al ...

Papà Di Maio chiede scusa : "Ho sbagliato - mi dispiace. Ma Luigi non ha colpe" : Luigi Di Maio non era a conoscenza dei lavoratori impiegati in nero nell'azienda del papà. Lo ribadisce lo stesso Antonio Di Maio nel video pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale legge una lettera in cui spiega: "Sentivo il dovere di scrivere.Mi dispiace per mio figlio Luigi che stanno cercando di attaccare ma, come ho già detto, lui non ha la minima colpa e non era a conoscenza di nulla"."Chiedo scusa per gli errori ...

Papà Di Maio - Le Iene : “Quattro fabbricati abusivi e la stalla era una villetta con piscina componibile” : Quattro fabbricati su cinque abusivi e quella che da Luigi Di Maio vIene ricordata come una “stalla” che, dalle foto satellitari, sembra coincidere con una villetta con piscina componibile. Sono questi i contenuti della nuova puntata de le Iene andata in onda domenica 2 dicembre. Dopo i sequestri dei terreni della casa della famiglia a Mariglianella, il programma di Mediaset ha mostrato le immagini di quell’area e raccolto ...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del Papà per «debiti mai pagati» : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio. C'entra la ex Equitalia Polis spa (oggi Agenzia entrate riscossione), c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del Papà per 'debiti mai pagati' : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio . C'entra la ex Equitalia Polis spa , oggi Agenzia entrate riscossione, , c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque zeri. È il primo ...