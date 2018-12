Papa | con Abu Mazen abbiamo parlato del tema dei due Stati

Papa - con Abu Mazen parlato tema 2 Stati : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 3 DIC - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il leader della Palestina Abu Mazen. Nell'incontro "ci si è soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del ...

Videomessaggio di papà di Di Maio : 'Ho sbagliato - chiedo scusa a tutti e agli operai senza contratto' : Dopo una settimana di polemiche, Antonio Di Maio rompe il silenzio. In un video su Facebook, il papà del vicepremier Luigi Di Maio chiede scusa a tutti. 'Salve a tutti, Questa volta Facebook lo uso io ...

Natale - il decalogo dei pediatri per mamme e papà : consigli utili su alimentazione - tempo libero e sicurezza : Panettoni, pandori, torroni, cioccolatini, frutta secca e tante altre prelibatezze. Non solo. Mercatini, strade addobbate a festa, luci e suoni che invadono le vie delle città: i bambini sono ormai pronti a tuffarsi nella magica atmosfera del Natale. La festa sognata tutto l’anno dai più piccoli è ormai alle porte e i bimbi sono impazienti di scartare i propri regali sotto l’albero. In occasione delle festività di Natale e Capodanno, la Società ...

Giuliano Sangiorgi in versione papà/ Foto : passeggiata con la figlia Stella per il cantante dei Negramaro - IlSussidiario.net : Giuliano Sangiorgi in versione papà per le strade di Roma con la figlia Stella e la compagna Ilaria Macchia: la Foto di una tenera passeggiata.

Papà Di Maio - Le Iene : “Quattro fabbricati abusivi e la stalla era una villetta con piscina componibile” : Quattro fabbricati su cinque abusivi e quella che da Luigi Di Maio vIene ricordata come una “stalla” che, dalle foto satellitari, sembra coincidere con una villetta con piscina componibile. Sono questi i contenuti della nuova puntata de le Iene andata in onda domenica 2 dicembre. Dopo i sequestri dei terreni della casa della famiglia a Mariglianella, il programma di Mediaset ha mostrato le immagini di quell’area e raccolto ...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per «debiti mai pagati» : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio. C'entra la ex Equitalia Polis spa (oggi Agenzia entrate riscossione), c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque...

