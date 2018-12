Paola Caruso a Domenica Live | il malore durante l’intervista | Barbara D’Urso la interrompe

Paola Caruso incinta sta male in diretta a Domenica Live : Barbara D’Urso interrompe l’intervista : Per la prima volta, Paola Caruso ha raccontato in televisione come sia stata abbandonata dall’ex compagno, Francesco Caserta, padre del bambino che da sette mesi porta in grembo. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Paola ha ripercorso in modo molto sofferto le fasi della loro relazione: “Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto molto male. Qualsiasi altra donna, al posto mio, avrebbe avuto un aborto. Devo raccontare ...

Domenica Live - Paola Caruso ha un malore : Barbara D'Urso sospende l'intervista : Mi è caduto il mondo addosso. A quel punto sono andata fuori di testa. Lui va a parlare con la madre e dopo un'ora provo a chiamarlo, senza ricevere risposta. Mi sono vista bloccata sui social, aveva ...

Domenica Live - malore in diretta per Paola Caruso : Paura in diretta durante la puntata di oggi di Domenica Live: Paola Caruso - che ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express - si è sentita male mentre raccontava la sua storia e Barbara D'Urso ha interrotto l'intervista, rimandando l'appuntamento alla prossima settimana. "Aspettavo di tornare qui in un"occasione più bella", ha detto la showgirl che si è presentata in studio con dei vistosi cerotti sul naso, "Però dobbiamo ...

Paola Caruso ha un malore in diretta da Barbara D'Urso - intervista sospesa : Paola Caruso è stata intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live ed ha raccontato tutte le dolorosissime tappe vissute negli ultimi mesi a causa del suo ex fidanzato Francesco dal quale aspetta un bambino. La donna si è lasciata andare a confessioni inaspettate così private da avere un malore dovuto all'agitazione in diretta e spingere la padrona di casa ad interrompere l'intervista e rimandarla alla prossima settimana. Paola Caruso racconta ...

Domenica Live - Paola Caruso non si sente bene : "Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto male" : Terminata l'avventura di Pechino Express nella quale ha scoperto di essere incinta, Paola Caruso ora pensa alla sua gravidanza. Giunta al settimo mese, l'ex Bonas di Avanti un altro racconta a Domenica Live (presentandosi con un grande cerotto sul naso per via dell'operazione chirurgica urgente di pochi giorni fa) i mesi difficili che sta passando dopo che, secondo quanto raccontato dalla soubrette, Francesco l'imprenditore calabrese che ...