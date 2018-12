Pallone d' oro a Luka Modric | il croato del Real Madrid beffa Cristiano Ronaldo

Pallone d’Oro 2018. Vince Luka Modric - subito dietro Cristiano Ronaldo : Trionfa Luka Modric. Il croato ha vinto il Pallone d’Oro 2018, il premio annuale di France Football assegnato da 173

Luka Modric vince il Pallone d’oro : il croato rompe il duopolio Messi-Ronaldo : Luka Modric è il vincitore del Pallone d’oro 2018. Il centrocampista croato ha vinto il premio aggiudicato dalla Fifa rompendo il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo che durava dal 2008. Il secondo posto al Mondiale di Russia con la maglia della sua Nazionale e la vittoria della Champions League con il Real Madrid hanno portato il talento a sbaragliare la concorrenza più agguerrita, quella dell’attaccante francese Antoine Griezmann e, ...

Si spezza l’egemonia Messi-Ronaldo - Luka Modric vince il Pallone d’Oro 2018 davanti a CR7 e Griezmann : Il centrocampista del Real Madrid si aggiudica l’edizione del 2018, precedendo sul podio Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann Adesso non ci sono più dubbi, Luka Modric vince il Pallone d’Oro 2018. Il centrocampista croato è il giocatore più forte del mondo, a certificarlo è l’ambito premio ricevuto presso la sede di France Football. GABRIEL BOUYS / AFP Si spezza dunque la decennale egemonia caratterizzata da Lionel Messi ...

Pallone d'oro femminile 2018 - vince Ada Hegerberg : la norvegese Ada Hegerberg ad aver vinto l'edizione 2018 del Pallone d'oro femminile, il primo della storia assegnato da France Football. L'attaccante classe 1995 del Lione è stata assoluta ...

Trofeo Kopa 2018 - Kylian Mbappé vince il Pallone d'oro per il miglior giovane : Complimenti anche da Didier Deschamps, CT della nazionale campione del mondo: "Sono felice e orgoglioso per lui, siamo fortunati che lui sia francese".

Pallone d’Oro femminile 2018 - Ada Hegerberg vince la prima edizione del prestigioso trofeo : La calciatrice norvegese ha vinto il Pallone d’Oro femminile, il primo della storia assegnato da France Football Il primo Pallone d’Oro femminile della storia se lo porta a casa Ada Hegerberg, attaccante dell’Olympique Lione. La calciatrice norvegese è stata premiata da una commissione di giornalisti, proprio come avviene per i colleghi uomini. Un premio meritatissimo per la Hegerberg, riuscita ad avere la meglio su ...

Pallone d’Oro 2018 : vince Luka Modric - Cristiano Ronaldo secondo : Il vicecampione del mondo, il fuoriclasse croato del Real Madrid è il Pallone d’Oro 2018. Luka Modric spezza il duopolio decennale Cristiano-Messi e si aggiudica il prestigioso riconoscimento al miglior calciatore dell’anno. KJylian Mbappè ha vinto il premio per il miglior giovane under-21. Per dieci edizioni il trofeo assegnato da France Football è finito nella mani o di Cristiano Ronaldo o di Leo Messi che possano vantare 5 ...

