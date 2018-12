Pallone d' Oro 2018 | vince Luka Modric | Cristiano Ronaldo secondo

Pallone d'oro femminile 2018 - vince Ada Hegerberg : la norvegese Ada Hegerberg ad aver vinto l'edizione 2018 del Pallone d'oro femminile, il primo della storia assegnato da France Football. L'attaccante classe 1995 del Lione è stata assoluta ...

Pallone d’Oro femminile 2018 - Ada Hegerberg vince la prima edizione del prestigioso trofeo : La calciatrice norvegese ha vinto il Pallone d’Oro femminile, il primo della storia assegnato da France Football Il primo Pallone d’Oro femminile della storia se lo porta a casa Ada Hegerberg, attaccante dell’Olympique Lione. La calciatrice norvegese è stata premiata da una commissione di giornalisti, proprio come avviene per i colleghi uomini. Un premio meritatissimo per la Hegerberg, riuscita ad avere la meglio su ...

Niente Pulce o CR7 : è Modric il Pallone d'Oro 2018 : Il 33enne 'tuttocampista' del Real Madrid e della Nazionale croata, che, con la fascia di capitano al braccio, ha trascinato al titolo di vicecampione del mondo a Russia 2018, è infatti 'degnissimo' ...

Pallone d’Oro 2018 - Kylian Mbappé vince il trofeo Kopa : il francese è il miglior under 21 dell’anno : Il giocatore del Paris Saint-Germain ha vinto il trofeo Kopa, assegnato al miglior under 21 dell’anno Era il favorito della vigilia, ed il pronostico si è avverato. Kylian Mbappé vince il trofeo Kopa, assegnato al miglior under 21 della stagione. Il francese del Paris Saint-Germain sbaraglia un’agguerrita concorrenza, in cui figuravano anche Gianluigi Donnarumma e Patrick Cutrone. Niente da fare però al cospetto del fenomeno ...

