Pallone d’Oro 2018 | stasera la premiazione | Modric è il favorito

Alciato : «Modric ha vinto il Pallone d’oro» : A Mbappé il Pallone d’oro under 21 L’annuncio arriva via Twitter dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato: il Pallone d’oro 2018 è stato vinto dal centrocampista della Croazia e del Real Madrid Luka Modric. A Mbappé va il Pallone d’oro under 21. La premiazione ci sarà lunedì 3 dicembre a Parigi. Come previsto, e anche ragionevolmente, nessuna vittoria per Cristiano Ronaldo che ha sì vinto la Champions come Modric ...

Pallone d’Oro africano 2018 : due ‘italiani’ in corsa per il premio : La Confederazione Africana (CAF) ha ufficializzato la lista dei 34 giocatori in lizza il titolo di miglior giocatore africano del 2018. Tra questi, due ‘italiani’: i difensori di Napoli e Juventus Kalidou Koulibaly (Senegal) e Mehdi Benatia (Marocco). Presenti anche l’ex romanista e campione in carica, l’egiziano Mohamed Salah, e il suo compagno di squadra nel Liverpool, il senegalese Sadio Mané, l’algerino ...

Juventus - Matuidi : “Questa la mia miglior stagione. Pallone d’Oro? Lo darei a Ronaldo” : “La mia miglior stagione”. Ad affermarlo è Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: “Ho conquistato trofei con il club e il mondiale, che era il mio sogno. A Torino sono cresciuto, fin da quando sono arrivato ho capito che potevo fare di più“. Dopo lo scudetto, la Coppa Italia e il Mondiale nella stagione sportiva appena conclusa, Matuidi vuole continuare ad arricchire la sala dei ...

Blaise Matuidi vuole la Champions League e sul Pallone d’Oro : “lo merita Cristiano Ronaldo” : Juventus, Blaise Matuidi è pronto a dare l’assalto alla Champions League in un’annata nella quale i bianconeri non possono tirarsi indietro dal ruolo di favoriti “Siamo consapevoli del nostro ruolo di favorita, ora dobbiamo chiudere come primi nel girone di Champions“. Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, conferma una maggiore sicurezza dei bianconeri in Champions League dove comandano il proprio girone ...

Modric Pallone d’Oro - vince il croato davanti a Ronaldo : Modric Pallone d’Oro. L’INDISCREZIONE DALLA SPAGNA – Smentite, in parte, le indiscrezioni trapelate solamente pochi giorni fa. Dopo i primi rumors riguardo la clamorosa esclusione di Ronaldo dai finalisti per il Pallone d’Oro, ecco una nuova voce che vorrebbe il portoghese sul secondo gradino del podio. Il vincitore, ovviamente, è quel Luka Modric già vincitore […] L'articolo Modric Pallone d’Oro, vince il croato davanti ...

Allegri : «CR7 da Pallone d’Oro - vincere per restare a +6» : In conferenza stampa Massimiliano Allegri presenta Juventus-Spal in conferenza stampa: «Ronaldo non concorrerà al Pallone d’Oro? Non lo so, posso dire che lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento. Per me meriterebbe il Pallone d’Oro, l’ho detto arie volte». Ilgol di Dybala in nazionale: «Sicuramente un bel passo in avanti per lui a livello di autostima, anche perché ci tiene molto all’Argentina. È un giocatore in ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo meriterebbe il Pallone d’Oro. Su Dybala…” : In vista della partita di domani alle 18 contro la Spal di Semplici, ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha risposto alle domande su Ronaldo, fuori dai finalisti del Pallone d’Oro: “Non so niente di questa cosa. Lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento e per quello che […] L'articolo Juventus, Allegri: “Ronaldo meriterebbe il Pallone d’Oro. Su Dybala…” ...

Pallone d’Oro - Messi e Ronaldo al capolinea : giusto assegnarlo a Modric? : L’Equipe ha anticipato la lista degli ultimi 3 candidati al Pallone d’oro. Tra questi non ci sarebbero Messi e Cristiano Ronaldo, esclusi per far posto a Modric, Varane e Mbappé. Pallone d’oro —> l’anticipazione dell’Equipe: risultato clamoroso Il prossimo 3 dicembre dunque, ci sarà la consegna del trofeo, che dopo 10 anni non sarà né […] L'articolo Pallone d’oro, Messi e Ronaldo al capolinea: ...

Oddo a Sportnews.eu : “Ibra al Milan? Solo se motivato. Assurdo CR7 fuori dal Pallone d’Oro” : Il tecnico del Crotone Massimo Oddo, ex capitano della Lazio e del Milan, 282 partite e 30 reti in Serie A, di cui 24 su calcio di rigore, 18 partite in Bundesliga con il Bayern Monaco, Campione del Mondo a Germania 2006; alla vigilia della ripresa del campionato di Serie A, che vedrà in cartellone proprio […] L'articolo Oddo a Sportnews.eu: “Ibra al Milan? Solo se motivato. Assurdo CR7 fuori dal Pallone d’Oro” proviene da Serie A ...

Non c’è scandalo con Messi e CR7 fuori dal Pallone d’Oro : Da Paolo Rossi a Cannavaro Il giornalismo sportivo italiano – con in testa la Gazzetta – trasecola di fronte all’ipotesi che né Messi né soprattutto Cristiano Ronaldo possano essere tra i primi tre classificati alla classifica finale del Pallone d’Oro 2018. La Gazzetta addirittura grida al complotto, scrive di manine, avanza sospetti su una regia occulta che da Madrid lavora alacremente per provare a offuscare la stella ...

Pallone d’Oro - Cristiano Ronaldo è una furia ma adesso il calciatore della Juventus prepara la rivincita : Le ultime indiscrezioni sul Pallone d’Oro sono veramente clamorose. Più passano le ore e più aumentano le possibilità sull’esclusione dal podio di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione. Dopo una serie di trionfi la decisione del calciatore portoghese è stata quella di lasciare il Real Madrid per tentare una nuova esperienza ma sempre vincente: la squadra che poteva regalare maggiori sicurezze era la ...

Ronaldo fuori dal Pallone d’Oro - la Gazzetta grida al complotto : Non sarebbe sul podio Beffa. complotto. Sono i termini utilizzati dalla Gazzetta dello Sport per commentare le indiscrezioni provenienti dalla Francia sull’esclusione di Cristiano Ronaldo (e Messi) dai primi tre posti del Pallone d’oro 2018. Quando sono state scrutinate la metà delle preferenze dei giornalisti ammessi al voto, ai primi tre posti ci sarebbero Modric, Varane e Mbappé. Nulla di particolarmente scandaloso nell’anno ...

Fine di un’epoca : Ronaldo e Messi non vinceranno il Pallone d’oro : Un podio senza Messi e Ronaldo è un gusto che non sappiamo più distinguere, un sapore da riscoprire. La classifica del Pallone d’oro non è ancora ufficiale, il vincitore si svela a inizio dicembre, ma i due fenomeni che hanno condizionato un decennio non comparirebbero ai primi tre posti. Ed è molto più di un’ipotesi....

Pallone d’Oro 2018 - Kylian Mbappé favorito per la vittoria. Il nuovo sulle orme di Messi e Cristiano Ronaldo : Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric: dovrebbero essere questi i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018, stando almeno alle prime indiscrezioni. Dunque dovremmo avere un nuovo vincitore del premio più prestigioso per un calciatore, un uomo capace di spezzare il duopolio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi che prosegue dal 2008: CR7 e la Pulce, vincitori di cinque titoli individuali a testa, non sarebbero infatti ...