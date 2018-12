Pallone d' Oro 2018 | Modric trionfa davanti a CR7 e Griezmann

Calcio : Pallone d'Oro al croato Modric : 22.45 Storico Pallone d'Oro per il croato Luka Modric . Il centrocampista del Real Madrid si aggiudica il prestigioso trofeo, assegnato da una giuria di 173giornalisti, con 753 punti davanti a Cristiano Ronaldo (476) e ad Antoine Griezmann (414), attaccante francese dell'Atletico Madrid. Spezzato così il dominio di CR7 e Lionel Messi, che si sono spartiti il premio dal 2008 al 2017. Modric è il primo croato della storia a vincere il trofeo ...

Luka Modric vince il Pallone d'Oro 2018 : ... @AdaStolsmo ,! You're the first ever Women's Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/WjZRxTOYk0 — #ballondor, @francefootball, 3 dicembre 2018 OMAGGIO ALLA FRANCIA CAMPIONE DEL MONDO Hommage aux ...